Дзюба может покинуть «Зенит» и перейти в турецкий «Фенербахче»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, клуб из Стамбула уже включился в гонку за 33-летнего форварда, а также сделал предложение по переходу. При этом сам Дзюба склоняется к варианту с переходом в турецкий клуб.

Также сообщается, что помимо турецкого клуба на россиянина претендует сербская «Црвена Звезда» и сам «Зенит», который готов продлить контракт с футболистом на пониженных условиях.

В нынешнем сезоне на счету нападающего «Зенита» 38 матчей, в которых он забил 13 голов и отметился 10 результативными передачами.

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