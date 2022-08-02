Уткин объяснил, почему Дзюба остается без клуба и не подписывает контракт с «Рубином»

Журналист и блогер Василий Уткин попытался объяснить, почему экс-форвард «Зенита» Артём Дзюба, находящийся в расположение «Рубина», не может найти себе новый клуб. По словам Уткина, форвард остается без клуба из-за высоких требований по зарплате.

«Это не первый футболист, который уходит из "Зенита" по свободному трансферу и оказывается в безвоздушном пространстве. Сейчас это Магомед Оздоев – только что в сборной играл, вызывался Черчесовым и Карпиным. И сейчас он уехал в не самый амбициозный турецкий клуб. Или два года назад Далер Кузяев хотел найти клуб в Европе, но вернулся в "Зенит".

Все-таки "Зенит" – самый щедрый российский клуб в плане зарплат. И когда человек уходит, ему кажется, что по свободному трансферу он найдет себе команду, но оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется», – заявил Уткин в в эфире шоу «Вечерний Уткин».

Напомним, накануне в «Рубине» опровергли информацию о том, что Дзюба попадёт в заявку на матч Первой лиги с «Уфой».

Стоит отметить, что сама игра между «Рубином» и «Уфой» завершилась со счетом 0:0. Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча.