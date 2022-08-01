Сайманов назвал неправдой информацию о том, что «Рубин» заявит Дзюбу на матч с «Уфой»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов опроверг информацию о том, что казанский клуб заявит на матч 3-го тура Первой лиги против «Уфы» нападающего Артема Дзюбу. Ранее первой о данной новости в своем телеграм-канале сообщила журналист Ксения Малкова.

По словам функционера, данная информация не соответствует действительности, передает «Матч ТВ».

Стоит отметить, что 33-летний форвард находится в расположении казанского клуба уже порядка трех недель.

Матч «Рубин» – «Уфа» состоится сегодня, 1 августа, в 20:00 по московскому времени на стадионе «Ак Барс Арена». Встречу обслужит судейская бригада во главе с Олегом Соколовым.

Напомним, последний официальный матч между клубами из столиц Татарстана и Башкортостана состоялся в заключительном 30-м туре минувшего сезона Российской Премьер-лиги и завершился победой «Уфы» (2:1).