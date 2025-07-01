Алиханов: Китайские фирмы хотят обязать применять российские детали при локализации авто

Министерство промышленности и торговли РФ изучает возможность обязать иностранных, в том числе китайских, производителей при локализации автомобилей в России использовать российские компоненты. Об этом рассказал руководитель ведомства Антон Алиханов на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, передает ТАСС.

«Что касается обязательства, в том числе для наших китайских партнеров, которые сейчас заходят с локализационными проектами, <…> у нас есть намерение относительно введения обязательности использования ряда комплектующих, произведенных в России», – пояснил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что возглавляемое им ведомство принимает меры по недопущению падения продаж автомобилей на 40% в текущем, 2025 году, По его словам, уже есть предложения, как не допустить такого падения.

Ранее Алиханов отмечал, что Минпромторг намерен внедрить дополнительные требования, чтобы можно было набирать большее количество баллов локализации за счет использования полимерной продукции в российских машинах.