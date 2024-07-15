КАМАЗ поддержал идею поэтапно повышать утильсбор на автомобили и автобусы

КАМАЗ поддержал идею поэтапного повышения утилизационного сбора на автомобили, автобусы и некоторые виды спецтехники. Об этом говорится в телеграм-канале Автогиганта.

«ПАО "КАМАЗ" поддерживает инициативу по поэтапной индексации утилизационного сбора. Она будет способствовать развитию высоколокализованных производств в России и привлечению новых инвестиций в отрасль», – считают в компании.

Ранее РБК сообщил, что появилось предложение проводить индексацию утильсбора в России ежегодно до 2030 года. Инициатором выступает Правительство РФ. Индексация коснется техники, которая производится в России и Белоруссии.

В Минпромторге РФ считают, что новый подход должен учитывать интересы и потребителей, и производителей. Ожидается, что новая мера не повлияет на стоимость автомобилей благодаря мерам государственной поддержки.