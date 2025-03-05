Устюгов пообещал извиниться перед Большуновым за махание палкой

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов пообещал извиниться перед трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым за адресованный тому жест палкой в полуфинале по спринту на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Казани. Об этом сообщает RT.

«Я сказал в достаточно грубой форме, на эмоциях: мол, сколько можно, почему такие вещи происходят со мной все время, это ведь правда уже далеко не первый случай. Даже махнул палкой в его сторону, хотя этого делать, конечно же, не стоило», – признал спортсмен.

«Увижу, извинюсь, потому что в тот момент внутри все кипело. Тем более что у него уже была золотая медаль чемпионата России. Я только начал. Надеюсь, дальше будет лучше», – заметил Устюгов.

Накануне, 4 марта, в полуфинале по спринту классическим стилем Большунов зацепил лыжи и палки Устюгова во время ускорения, за что получил желтую карточку от судей. В финал трехкратный олимпионик не квалифицировался, финишировав третьим в полуфинале. Устюгов, в свою очередь, вышел в решающую стадию и стал победителем.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани начался 1 марта и завершится 9 марта. Следующие старты состоятся 6-го числа. Спортсмены побегут свободным стилем на 10 километров. Ранее поселок Мирный принимал Кубок России по лыжам.