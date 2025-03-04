Вяльбе заявила, что Большунов и Устюгов получат по наказанию

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала конфликтную ситуацию между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым в гонке Чемпионата России по лыжам.

По ее словам, Большунов и Устюгов получат разные наказания.

«И Большунов, и Устюгов получат от жюри определённое наказание. Два разных наказания, но оба получат. Терентьев в любом случае в финале последний. Он явно нарушал правила, практически вставая на лыжи Серёги (Ардашева) и так далее. Члены жюри работают», – передает слова Елены Вяльбе «Советский спорт».

Напомним, в сегодняшнем полуфинале по спринту классическим стилем Большунов зацепил лыжи и палки Устюгова во время ускорения, за что получил желтую карточку от судей. В финал Александр не квалифицировался, финишировав третьим в полуфинале. Устюгов же вышел в решающую стадию и стал победителем.

<Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани стартовал 1 марта и завершится 9 числа. Следующие старты состоятся 6 марта. Спортсмены побегут свободным стилем на 10 километров. Ранее поселок Мирный принимал Кубок России по лыжам.