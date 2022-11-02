Устойчивее «омикрона» и заразнее «кентавра»: вирусолог объяснил, чем опасен «цербер»

Новый штамм коронавируса «цербер» вовсю гуляет по Европе и Азии, несколько случаев заражения есть уже и в России. Чем опасна новая мутация, чем штамм отличается от предыдущего – «кентавра» и за какими вакцинами будущее, «Татар-информу» рассказал вирусолог Альберт Ризванов.

Альберт Ризванов: «Сказать, что произошел качественный скачок и вирус принципиально поменялся, нельзя. Вирус меняется понемножечку» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более заразен и устойчив к иммунитету

«Цербер» – это подштамм давно известного «омикрона», объяснил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, профессор кафедры генетики КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов.

«Новый штамм BQ1.1 “цербер” начинает набирать обороты. Произошли дополнительные мутации, которые сделали его еще чуть более заразным. Он лучше может проникать в клетку, он стал более устойчивым к иммунитету, который выработался после вакцинации или от заражений предыдущими штаммами коронавируса», – рассказал ученый.

По словам вирусолога, заболевание, вызванное новым подштаммом, по клинической картине протекает так же, как и «омикрон». В отличие от уханьского и «дельты» имеет более легкое течение.

От предыдущего подштамма, который назвали также в честь мифологического существа, «кентавр», новый «цербер» отличается не сильно.

В отличие от уханьского и «дельты» новый штамм имеет более легкое течение Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сказать, что произошел качественный скачок и вирус принципиально поменялся, нельзя. Вирус меняется понемножечку. В исследовании одной из лабораторий доказано, что сыворотка крови вакцинированных медработников, участвующих в этом исследовании, действительно хуже нейтрализует “цербер” по сравнению с другими штаммами “омикрона”. Это свидетельствует о том, что все точечные мутации, которые произошли, сделали его более устойчивым к иммунитету», – заметил генетик.

Когда «цербер» придет в Татарстан?

В Европе и Азии «цербер» уже активно распространяется. По словам Альберта Ризванова, в СМИ сообщают, что единичные случаи заражения есть и в России.

«Безусловно, до Татарстана он дойдет достаточно быстро. Мобильность населения у нас высокая. Если новый штамм Covid-19 окажется успешным, то есть будет распространяться быстрее, чем другие штаммы, то между разными регионами он будет передаваться быстрее», – рассказал член-корреспондент Академии наук РТ.

Эффективность вакцинации из-за новых мутаций снижается, однако прививка все равно защищает от тяжелого течения болезни Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Скоро от коронавируса будут прививать, как от гриппа

По словам Альберта Ризванова, эффективность вакцинации из-за новых мутаций снижается, однако прививка все равно защищает от тяжелого течения болезни.

«Как бы вирус ни мимикрировал, ни прятался, все равно его исходный код меняется не так быстро», – отметил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ.

Альберт Ризванов уверен, что вскоре прививать от коронавируса будут так же, как и от гриппа. Будущее за тем, что вакцины будут производить с учетом ожидаемых мутаций, которые должны начать циркулировать.

В России идет работа над мультивалентными вакцинами, но процесс пока не завершен Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Требуются вакцины, которые будут защищать сразу от нескольких штаммов коронавируса. Так называемые мультивалентные вакцины. За рубежом такие вакцины уже разрешены к применению, их постепенно начинают применять. Обычно это исходный уханьский штамм, «дельта» и какой-нибудь «омикрон». Технологические возможности позволяют очень быстро такие вакцины создавать, практически без изменений внедрять в производство», – добавил он.

В России работа над такими препаратами идет, этим занимается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи – разработчик «Спутника», но процесс не завершен, поделился ученый.

Случаи микст-инфекции, когда человек заражается сразу Covid-19 и гриппом, случаются редко Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Опасности грядущей зимы: микст-инфекция и грипп с Covid-19 друг за другом

В декабре Татарстан ждет традиционный подъем заболеваемости гриппом. По словам Альберта Ризванова, случаи микст-инфекции, когда человек заражается сразу Covid-19 и гриппом, случаются редко. Но «цербер» действительно может зацепиться с гриппом, как и все предыдущие штаммы коронавируса.

«В любом случае, если ты переболел одной болезнью, организм ослаб и становится более подвержен другим заражениям. Сейчас важно пройти комплексную иммунизацию не только от ковида, но и от гриппа. А для пожилых людей с заболеваниями респираторной системы необходимо еще привиться от пневмококка», – заметил профессор кафедры генетики КФУ.