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Происшествия 18 февраля 2024 21:15

Установлены личности обоих погибших в гаражном боксе в Бугульме

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Установлена личность второго погибшего в гаражном боксе в Бугульме. Им оказался 20-летний местный житель, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульме в одном из гаражных боксов обнаружены тела двоих мужчин. По предварительным данным, парни арендовали гараж на улице Никитина для ремонта автомобиля. Тела погибших обнаружила собственница гаража после того, как молодые люди перестали отвечать на звонки.

Мужчины могли отравиться выхлопными газами от работающего в гараже автомобиля. Ворота гаража были заперты с внутренней стороны. Вторым погибшим оказался 21-летний местный житель.

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