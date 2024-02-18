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Происшествия 18 февраля 2024 20:33

В Бугульме в одном из гаражных боксов нашли тела двоих мужчин

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В Бугульме в одном из гаражных боксов обнаружены тела двоих мужчин. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, мужчины арендовали гараж на улице Никитина для ремонта автомобиля. Тела погибших обнаружила собственница гаража после того, как молодые люди перестали отвечать на звонки.

Мужчины могли отравиться выхлопными газами от работающего в гараже автомобиля. Ворота гаража были заперты с внутренней стороны. Одним из погибших оказался 21-летний местный житель.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов. Следователи начали проверку.

Фото: © Прокуратура РТ

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