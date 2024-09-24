Установлен максимальный размер платы за детсад в Татарстане на 2025 год

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В Татарстане утвержден максимальный размер родительской платы за детсад на 2025 год. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Размер платы, взимаемой с родителей и законных представителей за присмотр и уход, зависит от количества дней в неделю и часов в день, в течение которых работает дошкольная организация, а также от направленности детсада — общеобразовательной и комбинированной или компенсирующей и оздоровительной и возраста ребенка.

В частности, посещение ребенком детсада с пятидневкой будет стоить семьям, в которых менее трех детей, от 1013 до 5032 рублей в месяц, а семьям, в которых три или более детей — от 507 до 2516 рублей в месяц.

Посещение детсада с шестидневкой обойдется намного дороже: от 4395 до 6045 рублей ежемесячно за ребенка из семьи, где менее трех детей, и от 2198 до 3023 рублей ежемесячно за ребенка из семьи, где детей три или более.

При этом в группах компенсирующей и оздоровительной направленности родительская плата отличается в зависимости от состояния ребенка. Выделены такие категории воспитанников, как дети, нуждающиеся в специальных лечебно-оздоровительных мероприятиях, в том числе часто болеющие, дети с иными отклонениями в развитии, дети с фонетико-грамматическими нарушениями.