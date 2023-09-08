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Установлен максимальный размер родительской платы за детсад в Татарстане
В Татарстане утвержден максимальный размер родительской платы за детсад на 2024 год. Соответствующее постановление Правительства РТ опубликовано на республиканском официальном портале правовой информации.
Документ вступит силу с 1 января 2024 года.
Размер платы разнится в зависимости от количества дней и часов в неделю, в течение которых работает дошкольная организация, а также направленности — общеобразовательной и комбинированной или компенсирующей и оздоровительной, возраста ребенка.
К примеру, посещение ребенком детсада с пятидневкой обойдется семьям, в которых менее трех детей, от 935 до 4 646 рублей в месяц, с тремя и более детьми — от 468 до 2323 рублей; с шестидневкой — от 4058 до 5582 и от 2029 до 2791 рубля соответственно.
В группах компенсирующей и оздоровительной направленности родительская плата варьируется и в зависимости от состояния ребенка: для детей, нуждающихся в специальных лечебно-оздоровительных мероприятиях, в том числе часто болеющих; детей с иными отклонениями в развитии; с фонетико-грамматическими нарушениями.
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