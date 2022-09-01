Президент Татарстана пожелал учащимся и педагогам успехов в новом учебном году

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале выложил видеоролик, посвященный Дню знаний, и поздравил подписчиков с этим праздником.

«Поздравляю школьников и студентов, преподавателей, а также всех работников и ветеранов системы образования с Днем знаний! Барчагызга да яңа уку елында уңышлар телим! (в переводе с татарского — „Желаю всем успехов в новом учебном году!“)» — написал Президент РТ.

В выложенном же руководителем республики видео сначала школьные принадлежности под бодрую музыку сами собираются в ранец. Затем появляется девочка, которую торопят родители, чтобы она не опоздала школу. Ролик завершается фразой «С 1 сентября! Белем көне белән! („С днем знаний!“)».

Ранее «Татар-информ» опубликовал текст посвященного 1 сентября официального обращения Рустама Минниханова.