«Символ стремления к научным вершинам»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний

Фото: пресс-служба Президента РТ

В разные времена и исторические эпохи, в годины славных побед и тяжелых испытаний 1 сентября — начало нового учебного года — неизменно было и остается для россиян событием общегосударственного масштаба, символом неразрывной связи поколений, непреодолимого стремления нашего многонационального народа к знаниям и неизведанным научным вершинам. Такие слова использовал Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем поздравлении жителям республики.

«Пожалуй, нигде в мире День знаний не празднуется с той же торжественностью и размахом, как в России, будучи близким и понятным представителям всех национальностей и вероисповеданий, людям разных возрастов и социального положения. Но, безусловно, особенно трепетный день сегодня у наших первоклассников, впервые в жизни переступивших школьный порог и встретивших свою первую учительницу, образ которой навсегда сохранится в их благодарных сердцах. От того, насколько развитыми, грамотными, свободными, ответственными и твердыми в своих убеждениях вырастут юные граждане, зависит будущее нашей великой страны», — подчеркнул руководитель республики.

«Качественное, высококонкурентное, опирающееся на прочную материально-техническую базу образование служит залогом успешности любого общества. Современная политическая ситуация, непрекращающееся давление на наше государство извне, в том числе в образовательной и научной сферах, требуют дальнейшего объединения усилий и опоры на собственные возможности и традиции. Надеюсь, что успешная реализация национального проекта „Образование“, программы развития современной школы и цифровой образовательной среды, мобилизация научных школ на создание высокотехнологичной импортозамещающей продукции позволят нам добиться должных результатов. В значительной мере способствовать этому призваны мероприятия, проводимые в рамках Года цифровизации в Татарстане», — добавил Рустам Минниханов.

«Выражаю искреннюю благодарность татарстанским педагогам, профессорско-преподавательскому корпусу, всем работникам сферы образования за благородный труд. Хочу особо заверить, что руководство республики и впредь будет создавать все необходимые условия для осуществления столь важной социальной миссии. Ценности, знания и практические навыки, которые вы прививаете молодому поколению, —стремление к мирному созидательному труду, любовь к Родине, уважение к родному языку и многие другие — имеют поистине непреходящее значение», — добавил Президент РТ.

«От всей души желаю вам, уважаемые друзья, новых достижений на педагогическом и научном поприщах, жизненного оптимизма и благополучия. Мира вам, счастья, добра и крепкого здоровья, дорогие татарстанцы!» — завершил свое поздравление Рустам Минниханов.