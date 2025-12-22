«Успех значим вдвойне»: Минниханов поздравил ВК «Динамо-Ак Барс» с победой в Суперкубке

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с победой в Суперкубке России руководство и спортсменок женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс».

Поздравительная телеграмма адресована волейболисткам, главному тренеру команды Зорану Терзичу, президенту ЖВК «Динамо-Ак Барс» Леониду Барышеву, Председателю Государственного Совета РТ и президенту Федерации волейбола РТ Фариду Мухаметшину, руководителю Администрации Раиса РТ и председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову.

«Поздравляю вас всех с блестящей победой в Суперкубке России. Этот успех значим вдвойне – «Динамо-Ак-Барс» в четвертый раз стало обладателем заветного трофея и обновило личный рекорд в престижном турнире», – заметил Рустам Минниханов.

По словам Раиса РТ, «смелость и сыгранность в комбинациях спортсменок, бесспорный профессионализм тренеров и надежная поддержка всех причастных сделали свое дело – наш женский клуб снова по праву лучший».

Рустам Минниханов также поблагодарил адресатов телеграммы «за достойную борьбу и полную самоотдачу, за прекрасные результаты и невероятно позитивный настрой», который они подарили «всем любителям волейбола и молодому поколению спортсменов в Татарстане».

«Искренне желаю вам и дальше прославлять нашу республику и бело-голубое знамя легендарного общества «Динамо». Здоровья вам и новых высот», – заключил Раис РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ЖВК «Динамо-Ак Барс» завоевал Суперкубок России по волейболу. В финале казанские спортсменки в пяти сетах обыграли «Заречье-Одинцово» (3:2).