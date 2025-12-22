news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 декабря 2025 12:05

«Успех значим вдвойне»: Минниханов поздравил ВК «Динамо-Ак Барс» с победой в Суперкубке

Читайте нас в
Телеграм
«Успех значим вдвойне»: Минниханов поздравил ВК «Динамо-Ак Барс» с победой в Суперкубке
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с победой в Суперкубке России руководство и спортсменок женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс».

Поздравительная телеграмма адресована волейболисткам, главному тренеру команды Зорану Терзичу, президенту ЖВК «Динамо-Ак Барс» Леониду Барышеву, Председателю Государственного Совета РТ и президенту Федерации волейбола РТ Фариду Мухаметшину, руководителю Администрации Раиса РТ и председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову.

«Поздравляю вас всех с блестящей победой в Суперкубке России. Этот успех значим вдвойне – «Динамо-Ак-Барс» в четвертый раз стало обладателем заветного трофея и обновило личный рекорд в престижном турнире», – заметил Рустам Минниханов.

По словам Раиса РТ, «смелость и сыгранность в комбинациях спортсменок, бесспорный профессионализм тренеров и надежная поддержка всех причастных сделали свое дело – наш женский клуб снова по праву лучший».

Рустам Минниханов также поблагодарил адресатов телеграммы «за достойную борьбу и полную самоотдачу, за прекрасные результаты и невероятно позитивный настрой», который они подарили «всем любителям волейбола и молодому поколению спортсменов в Татарстане».

«Искренне желаю вам и дальше прославлять нашу республику и бело-голубое знамя легендарного общества «Динамо». Здоровья вам и новых высот», – заключил Раис РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ЖВК «Динамо-Ак Барс» завоевал Суперкубок России по волейболу. В финале казанские спортсменки в пяти сетах обыграли «Заречье-Одинцово» (3:2).

читайте также
«Динамо-Ак Барс» стало обладателем Суперкубка России по волейболу
«Динамо-Ак Барс» стало обладателем Суперкубка России по волейболу
#жвк динамо-казань #Рустам Минниханов #суперкубок россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

21 декабря 2025
Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

21 декабря 2025