«Динамо-Ак Барс» стало обладателем Суперкубка России по волейболу

Фото: dinamo-kazan.com

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» завоевал Суперкубок России по волейболу.

В финале казанские спортсменки в пяти сетах обыграли «Заречье-Одинцово» (3:2).

Турнир проходил в Калининграде и впервые в истории проводился в формате «финал четырех».

Помимо «Динамо-Ак Барс» (победитель Кубка России) в розыгрыше за Суперкубок принимали участие: «Локомотив» (действующий чемпион России), «Ленинградка» (финалист Кубка России-2024) и «Заречье-Одинцово» (бронзовый призер чемпионата России)