Условный срок получила жительница Казани, подарившая сына семье из Пятигорска

Ново-Савиновский районный суд Казани поставил точку в деле о «подаренном» младенце. На скамье подсудимых оказалась жительница Казани София. По версии следствия, она отдала своего новорожденного сына чужой семьей из Пятигорска совершенно бесплатно.

Несмотря на то, что сделка была безвозмездной, в отношении Софии было возбуждено уголовное дело по статье «Купля-продажа человека либо иные сделки в отношении несовершеннолетнего и лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии». Прокуратура требовала признать ее виновной и отправить за решетку на четыре года.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Процесс проходил в закрытом режиме, представителей СМИ пустили только на оглашение приговора. Решение суда оказалось значительно мягче срока, который запросила прокуратура – Софию приговорили к трем с половиной годам условно с испытательным сроком на три года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жительница Казани продала своего новорожденного малыша семье из Пятигорска. Новых родителей девушка нашла через интернет в конце декабря 2020 года. Обсудив все нюансы сделки, семья прилетела в Казань и забрала малыша.

Однако, спустя пару месяцев сделку раскрыли, полицейские изъяли ребенка из новой семьи и вернули родной матери. Первыми свой приговор выслушал несостоявшийся отец малыша и его подельница, они отделались условными сроками.