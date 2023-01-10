Живой подарок: как жительница Казани отдала новорожденного сына супругам из Пятигорска

Дело о «подаренном» младенце сегодня начал рассматривать суд в Казани. На скамье подсудимых – 23-летняя женщина. По версии следствия, она отдала незнакомым людям своего новорожденного малыша совершенно бесплатно. Мальчик успел прожить в новой семье лишь пару месяцев, пока о сделке не узнали полицейские. «Татар-информ» с подробностями истории.

Ново-Савиновский суд начал рассматривать дело о «подаренном» младенце

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня утром на третьем этаже Ново-Савиновского суда собралось немало народу. Внимание прессы привлекла неприметная девушка, которая держалась от всех в стороне. Она сидела поодаль в коридоре, смотрела в сторону, стараясь остаться незаметной. Именно эта девушка, как выяснилось, фигурантка дела о «подаренном» младенце. Она решила отдать своего новорожденного малыша, новую семью для него нашла через интернет.

Подсудимую, ее адвоката и других участников процесса пригласили в зал. Давать комментарии прессе никто из них не стал, сам процесс проходит в закрытом режиме. Известно, что сегодня прокуратура успела огласить обвинительное заключение, после чего суд допросил нескольких свидетелей.

«В настоящий момент моя доверительница не готова давать какие-либо комментарии. Это первое заседание, мы ничего пока говорить не будем», – единственное, что ответил журналистам адвокат подсудимой.

Подарила ребенка семье из Ставропольского края

О 23-летней Софии известно совсем немного. Она родилась в Лаишевском районе, имеет прописку в центре Казани, на данный момент нигде не работает.

По информации собственного источника агентства, все началось 5 декабря 2020 года – именно в этот день София родила сына. Поняв, что в одиночку растить малыша не сможет – на это у нее нет денег, молодая мама решила подыскать ему новых родителей. Нашла некий форум в интернете и списалась с женщиной из Пятигорска. Как оказалось, она подыскивала ребенка для семьи своего знакомого, который мечтал таким образом сохранить свой брак.

Молодая мать объяснила, что готова отдать своего новорожденного сына совершенно бесплатно.

Девушка решила отдать своего новорожденного малыша, новую семью для него нашла через интернет Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Все трое разработали план – мужчина и его знакомая должны были найти человека, который согласится "оформить" сделку и передать на воспитание чужого ребенка. А уже после оформления всех документов на отцовство София должна была передать малыша жителю Пятигорска», – поделился подробностями истории источник агентства, знакомый с ситуацией.

Спустя пару недель мужчина и его знакомая прилетели за ребенком в Казань. На тот момент мальчику было всего три недели. Новый год малыш встречал уже в новой семье в Пятигорске. Однако идиллия продлилась совсем недолго – в феврале о сделке стало известно полицейским, они пришли вместе с представителями опеки в дом к супругам и забрали малыша. Ребенка отправили в местную больницу, биологическую мать задержали.

«Ребенок живет с матерью, ему ничто не угрожает»

Следствию понадобилось два года на то, чтобы установить все детали случившегося и довести дело до суда. После того как ребенка у семейной пары забрали, его вернули родной матери, с ней он и живет. Сейчас мальчику ничего не угрожает, уверяет представитель органов опеки, которая сегодня пришла на заседание суда.

«Мальчик сейчас находится с матерью. На данный момент подсудимая родительских прав не лишена. Стоит отметить, что под стражей она не находится. Наши дальнейшие действия зависят от того, будет ли поступать в суд заявление на лишение ее родительских прав», – отметила представитель опеки.

Софии предъявлено обвинение по статье «Купля-продажа и иные сделки, совершенные в отношении несовершеннолетнего». Если ее вина будет доказана, то ей грозит до десяти лет лишения свободы.