Условия мира, развитие экономики, поддержка семей: пять главных тем прямой линии Путина

Прямая линия Президента России Владимира Путина длилась более четырех часов. Вопросы касались разных направлений: ход СВО, социальная поддержка, устойчивость экономики, дружба народов – и многих других. «Татар-информ» выделил пять главных тезисов, озвученных Президентом России.





Началась прямая линия Президента страны со шквала вопросов

Фото: kremlin.ru

Условия мира на Украине и положение на фронте

Началась прямая линия Президента страны со шквала вопросов, касающихся хода специальной военной операции и условий заключения мирного договора. Владимир Путин рассказал, что на сегодняшний день ВС РФ продвигаются по всем направлениям и один за одним освобождают населенные пункты.

«Практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска улучшают свое положение. Где-то больше, где-то меньше, но движение идет вперед», – заявил он.

Путин также отметил, что украинская сторона несет значительные потери, прежде всего в подготовленных резервах, что объективно влияет на ее переговорные позиции.

«На Южно-Лиманском направлении эффективно действует группировка наших войск. Идут уличные бои, уверен, Красный Лиман будет взят в ближайшее время. Уже 50% города под нашим контролем. Затем будет продолжено движение дальше, в сторону Славянска», – сообщил глава государства.

«Уверен, до конца года мы увидим большие успехи Вооруженных сил России», – подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, Москва и сегодня готова к мирному урегулированию, однако оно возможно лишь при устранении глубинных причин конфликта и с учетом реалий.

«Мы готовы завершить этот конфликт мирными средствами. Но только при устранении первопричин, которые привели к этой ситуации, и при условии обеспечения безопасности Российской Федерации», – отметил Владимир Путин.

При этом Москва была готова на определенные компромиссы, предложенные Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже.

«На встрече с ним в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с его предложениями. Говорить о том, что мы что-то отвергаем, некорректно», – заявил Путин.

На предварительных встречах в Москве перед Анкориджем были переданы некоторые компромиссы, на которые предложено было пойти России. Несмотря на то что это были сложные решения, РФ согласилась, о чем и был диалог на Аляске.

«Мяч полностью на стороне наших западных оппонентов, прежде всего главы киевского режима и его западных спонсоров. Мы готовы к переговорам и завершению конфликта мирными средствами», – подчеркнул Путин.

Но договориться Россия сможет только с легитимной властью на Украине. Для этого там необходимо провести выборы. И Путин, обсуждая эту перспективу, заявил, что Россия готова отказаться от ударов вглубь страны в день голосования.

Кроме того, Президент России с улыбкой охарактеризовал Владимира Зеленского как талантливого артиста, комментируя его фейковое видео из Купянска.

«Я за этим не слежу. Он же – артист. И артист талантливый. Я говорю без всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет», – сказал российский лидер.

При этом Путин заметил, что стела Купянска сейчас выглядит по-другому и находится от города на расстоянии примерно километра. «Ну, чего стоять на пороге-то? Заходи в дом, если уж Купянск под их контролем», – пошутил он.

Владимир Путин: «Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, экономика России смогла устоять и по-прежнему показывает стабильное развитие» Фото: kremlin.ru

Экономика продолжает расти, ключевая ставка снижается

Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, экономика России смогла устоять и по-прежнему показывает стабильное развитие, сообщил Путин.

«В 2025 году рост ВВП России составил 1%, но если брать за последние три года, то этот показатель равен 9,7%, тогда как в Еврозоне он достиг только 3,1%. Рост лишь в 1% в этом году – это осознанные действия руководства страны, связанные с таргетированием инфляции», – заявил Путин.

Благодаря этим мерам инфляция по итогам этого года в России должна составить около 6% или даже чуть меньше, при этом рост зарплат ожидается на уровне 4,5%.

«К сожалению, надо честно признать, что за этот же период времени у нас рост производительности труда будет скромным – всего 1,1%. Это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять», – добавил Президент.

Путин также напомнил, что уровень безработицы в стране находится на исторически низком уровне и продолжает снижаться.

«В целом это очень хорошие показатели», – подытожил глава государства.

Прямо во время прямой линии стало известно, что Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 16%. Путин оценку этому решению давать не стал.

«Достаточно ли этого понижения? Не буду давать оценку на этом уровне. Реакция со стороны реального сектора экономики будет», – сказал он.

Одной из главных проблем на данный момент Владимир Путин назвал снижение инвестиционной активности и стабильный спрос на кредиты.

«Количество выдаваемых кредитов не уменьшается, и это вызывает у Банка России необходимость действовать в высшей степени аккуратно, чтобы не допустить всплеска инфляции. Колебание туда-сюда – это самое плохое. ЦБ стремится к стабильности в этой сфере», – заверил он.

По теме повышения НДС российский лидер подчеркнул, что эта мера направлена на сбалансирование бюджета.

«Нам нужно, чтобы повышение налога было не на бумаге, а выразилось в реальных доходах бюджета. Конечная цель – снижение налогового бремени в будущем, Правительство будет вести дело к этому», – пояснил он.

Говоря о заморозке российских активов за рубежом, Президент резко раскритиковал действия западных стран, указав на подрыв доверия к глобальным финансовым институтам.

«Кража – неподходящее слово, ведь это тайное похищение имущество. У нас это пытаются сделать открыто, а это грабеж. Но не получается пока это сделать, потому что последствия будут тяжелые для грабителей», – заявил Путин.

Политика России должна быть ориентирована на семьи, особое внимание – семьям участников СВО

Много внимания было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. Владимир Путин принес свои извинения обратившейся к нему вдове бойца из Новосибирска Кристине, которая не может добиться полагающихся ей льгот уже больше года.

«Кристина Сергеевна, я хочу принести вам извинения. Хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста. Уверяю вас, в вашем случае это будет сделано, и сделано быстро. Но проблема действительно есть», – сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что обращение будет выполнено в кратчайшие сроки. Он отметил, что в этой сфере сохраняется много проблем, связанных с избыточной бюрократией, и пообещал взять решение подобных вопросов под личный контроль.

По его словам, вся политика России должна строиться на поддержке семей с детьми.

«Я всегда прошу коллег в регионах об этом помнить. Мы всегда перед тем, чтобы что-то сделать, должны подумать, а как это отразится на жизни и доходах семей с детьми», – сказал глава государства.

Путин также пообещал решить вопрос, связанный со снижением мер господдержки в случае повышения трудовых доходов в многодетной семье, и призвал СМИ и деятелей искусства заниматься пропагандой отцовства и материнства.

«Важно донести до людей радость материнства и отцовства. Хочу обратиться к деятелям культуры и СМИ. Прошу всегда думать об этом, разворачивайте все в эту сторону, чтобы пропагандировать материнство, отцовство и детство», – заявил он.

В вопросах создания семьи важны не только материальные вопросы, но и понимание простого человеческого счастья, уверен Путин.

«Мы стали безусловными лидерами по количеству дронов. Да, не хватает тяжелых, таких как «Баба-яга», но в целом по количеству мы превосходим противника практически на всех участках фронта» Фото: kremlin.ru

Технологический суверенитет России

За последние годы Россия проделала большой путь в направлении технологического суверенитета, последним элементом пазла стал национальный мессенджер MAX. Особенно это решение стало важным на фоне несоблюдения российского законодательства иностранными сервисами.

«У нас, в принципе, все инструменты цифровой сферы были, кроме мессенджера, и теперь можно с уверенностью сказать: Россия добилась полного цифрового суверенитета. Россия – одна из трех стран, которая им обладает: Соединенные Штаты, Китай и теперь Россия», – заявил он.

Путин добавил, что теперь через MAX можно оказывать ряд услуг, которые ранее были недоступны по соображениям безопасности. Он также указал на важность конкуренции на рынке.

Говоря о других технологических направлениях, Путин подчеркнул, что Россия добилась большого прогресса в развитии беспилотных систем.

«Мы стали безусловными лидерами по количеству дронов. Да, не хватает тяжелых, таких как «Баба-яга», но в целом по количеству мы превосходим противника практически на всех участках фронта», – рассказал Президент.

Однако, по его словам, это лидерство можно подтвердить только в том случае, если то, что появляется на фронте, имеет продолжение в гражданской сфере.

«И потом из гражданской сферы, где все это развивается еще больше, перетекает назад в область укрепления оборонной способности страны. Это все будет налажено. Это и сейчас налажено, но мы идем дальше», – добавил Путин.

Важным фактором дальнейшего продвижения российского технологического суверенитета России стало удержание на местах молодых ученых. Для них создаются хорошие условия. Существуют программы поддержки.

Кроме того, по мнению главы государства, поддержка науки должна сочетаться с защитой традиционных ценностей страны, что также влияет на решение специалистов оставаться в России.

Особое внимание Путин уделил инфраструктурным проектам, способным, на его взгляд, удерживать талантливых исследователей.

«Мы проводим целенаправленную политику поддержки культуры, языков народов России. Это делается и в школах, и в средствах массовой информации, в литературе» Фото: kremlin.ru

Единство народов в России в условиях СВО

Ключевой темой в России было и остается поддержка и сохранение культуры и истории народов, проживающих на территории страны, в связи с этим 2026 год объявлен Годом единства народов России.

«Мы проводим целенаправленную политику поддержки культуры, языков народов России. Это делается и в школах, и в средствах массовой информации, в литературе», – заявил Президент.

Он подчеркнул, что благодаря этим инициативам дети из разных регионов вовлекаются в творчество, развиваются национальные школы музыки и кинематографии.

Глава государства отметил, что поддержка народов особенно важна в условиях нынешних испытаний, включая проведение специальной военной операции. Такие события, по его словам, способствуют укреплению единства страны.

«Что касается в целом этого Года единения народов России, мне кажется, что мы делаем все правильно. Когда страна сталкивается с такими испытаниями, она сплачивается», – подчеркнул Путин.

В пример единения народов России он рассказал историю о телефонном разговоре двух бойцов разных национальностей, один из которых находился у него в кабинете, а второй – в зоне СВО. Когда первый попытался связаться со вторым, он обратился к нему: «Привет, брат».

«Это дорогого стоит», – подчеркнул Владимир Путин.

Владимир Путин высоко оценил вклад Татарстана в развитие отношений России с Исламским миром и выразил поддержку проведению KazanForum Фото: kremlin.ru

Отметил он и вклад Татарстана как одного из ярких примеров мирного и гармоничного сосуществования людей разных национальностей и вероисповеданий, отвечая на вопрос заместителя главного редактора «Татар-информа» Артура Халилуллова.

«Уверен, что пример Татарстана, безусловно, является в высшей степени положительным. И многие мои коллеги из стран с преимущественно исламским населением обращают на это внимание и смотрят на тот опыт, положительный опыт сосуществования людей разных национальностей, религий, который нам демонстрирует республика», – заявил Президент России.

Он также высоко оценил вклад Татарстана в развитие отношений России с Исламским миром и выразил поддержку проведению KazanForum.