Путин – «Татар-информу»: «Пример Татарстана является в высшей степени положительным»

Пример мирного сосуществования религий и народов в Татарстане становится ориентиром для всего исламского мира: на прямой линии с главой государства вопрос замглавреда «Татар-информа» о роли Казани и республики в диалоге России с мусульманскими странами прозвучал на всю страну – и получил однозначно позитивную оценку.





Президент РФ Владимир Путин сам выбрал вопрос из зала: «Давайте Казань!»

Путин: «Исәнмесез!»

Заместитель главного редактора «Татар-информа» Артур Халилуллов участник прямой линии с главой государства уже в третий раз. И каждый раз ему удавалось задать вопрос, касающийся Татарстана. Он снова надел свою фартовую тюбетейку, вооружился в этом году плакатом «Татары. Россия и ислам. Казань» и вновь смог задать вопрос главе государства.

– Исәнмесез! – поздоровался руководитель страны на татарском языке.

Артур Халилуллов напомнил, что в следующем году Казань будет культурной столицей исламского мира. Решение было принято на конференции министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Он заметил, что Россия в последние годы последовательно укрепляет отношения со странами исламского мира. Татарстан, Раис РТ Рустам Минниханов участвует в этой работе как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

– У меня два вопроса. Как вы считаете, какими должны быть акценты во взаимоотношениях России с исламским миром? И второй вопрос: можно ли сказать то, что мусульмане всего мира смотрят на Казань, Татарстан, Россию и принимают эту модель как каким должен быть ислам в современном мире? Спасибо.

– Исламский мир очень разный, так же как и христианский. Мы с вами это хорошо знаем. Но я уверен, что пример Татарстана, безусловно, является в высшей степени положительным. И многие мои коллеги из стран с преимущественно исламским населением обращают на это внимание и смотрят на тот опыт, положительный опыт сосуществования людей разных национальностей, религий, который нам демонстрирует Татарстан.

Стать наблюдателем в ОИС было правильным решением

Он напомнил, что тесные взаимоотношения на треке сотрудничества с исламским миром начались с Первого Президента РТ, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. «И сейчас Рустам Минниханов поддерживает это активно», – добавил Путин.

– Не случайно, мне кажется, что столица Татарстана выбрана центром проведения будущих крупных международных мероприятий по линии Организации исламского сотрудничества, – отметил глава государства.

Россия является в ОИС наблюдателем, заметил Путин.

– Кстати говоря, я был инициатором того, чтобы Россия была наблюдателем. Это вот я обратился к коллегам когда-то, чтобы Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. И, вы знаете, с огромным удовольствием это было сделано всеми нашими друзьями и коллегами, представителями исламских стран. Я наблюдал, как это происходило, – с восторгом! Мне было это очень приятно. Это было очень давно уже, но это абсолютно правильное решение было с нашей стороны. У нас свыше десяти процентов людей, которые исповедуют ислам.

По его словам, в России распространено в основном православие, восточное христианство, но по всем традиционным ценностям «у нас все совпадает».

«Мы будем поддерживать KazanForum»

Он отметил то, что делается в Татарстане по духовной линии, в том числе воспитательной и образовательной. Привел в пример Болгарскую исламскую академию и подчеркнул, что ее создание было очень важным решением.

– Мы должны сами у себя, на своей территории готовить специалистов в области ислама. То же самое и в Башкортостане развивается. Мы как поддерживали, так и намерены поддерживать все традиционные религии Российской Федерации.

Кроме того, Президент отметил большое значение Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

– Форум очень важный, и, безусловно, мы будем его поддерживать, потому что это еще одна нить, связывающая нас с нашими друзьями и союзниками в арабском мире, и в исламском мире в целом, да и, можно без преувеличения сказать, с Глобальным Югом.