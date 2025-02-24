«Ушла эпоха, мы все осиротели»: В Казани простились с Ильгизом Хайруллиным

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Сегодня в 8:00 в Культурном центре имени А.С. Пушкина было людно – десятки людей собрались, чтобы проводить бывшего заместителя премьер-министра РТ Ильгиза Хайруллина в последний путь.

«Большая потеря для нашей республики. Мы прощаемся с выдающимся сыном татарского народа», – открыл церемонию прощания председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

На сцене Культурного центра вокруг тела усопшего был выстроен почетный караул. В зале сидели скорбящие. «Ушла эпоха», – с такими словами провожали его близкие, друзья и коллеги.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Он мой двоюродный брат. Мы из одной деревни. Он из простой семьи. Его отец был офицером Красной Армии, участником Великой Отечественной войны, ушел из жизни рано из-за ран. Мама была волевой женщиной, работала бригадиром в колхозе. В семье было трое сыновей», – поделился с журналистом «Татар-информа» советник ректора КНИТУ-КАИ, бывший заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Булат Зиннуров.

Ильгиз Калимуллович оставил большой след в истории республики. В течение десяти лет он председательствовал в Госкоме ТАССР по телевидению и радиовещанию, возглавлял Правление Союза журналистов Татарстана. Хайруллин также был первым председателем Общественной палаты РТ – с 2006 по 2013 год. На посту заместителя премьер-министра республики он курировал направления образования, здравоохранения и культуры.

«Это очень сложные направления, особенно в те 90-е годы, когда народ проснулся, на улицах были митинги и выступления», – отметил Зиннуров.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов буквально вырос под крылом Ильгиза Калимулловича. Хайруллин принимал Аминова на работу после окончания факультета журналистики Казанского университета.

«Когда я стоял у него в кабинете на улице Горького, он сказал: «Ты не имеешь права посрамить честь своего отца». С этой мыслью я все время и живу», – рассказал «Татар-информу» Аминов.

Как выразился сам Аминов, он повторил путь Хайруллина, своего учителя. Телевидение и радио, политическая деятельность – будучи вице-премьером, он часто консультировал, помогал с вопросами, которые могли возникнуть перед молодым человеком.

«Безусловно, я очень ему благодарен. Я состоялся как человек, как профессионал только благодаря тому, что по жизни меня вели такие люди, как Ильгиз Калимуллович. Для меня это личный вопрос», – поделился депутат своим переживанием.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Общественная палата была важным этапом его жизни. На тот момент никто до конца не понимал, каким образом должна быть выстроена работа этого органа.

«На тот момент никто даже не представлял, что это за орган, который должен объединить общественность и власть. Выбор первого председателя пал именно на Ильгиза Калимулловича. И дело не в том, что он начинал без кабинета, стола и ручки. Найти их было легче, чем выстроить основы деятельности Общественной палаты», – рассказала собравшимся действующий председатель организации РТ Зиля Валеева.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Хайруллин был частью той эпохи, и его уход – это большая утрата для республики. Он занимался вопросами идеологии и социальной сферы – сложнейшими вопросами того времени. Это могло существенно отразиться на его здоровье. «На тех должностях, которые он занимал, работа была тяжелой», – считает Зиннуров.

«Представьте себе эти бурные годы. Он все пропускал через сердце, но никогда не показывал. Нужно отдать ему должное – всегда выдержан, спокоен, когда внутри у него мог гореть пожар», – рассказал Аминов.

Он давно отошел от дел, но руку держал на пульсе. После Саммита БРИКС Хайруллин гордился этим достижением: «Ни один регион, ни одна республика, ни один город не способен такое организовать. Только Татарстан, только Казань».

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Еще 2 января, в свой день рождения, Ильгиз Калимуллович, по воспоминаниям его дочери Лилии, сидел в семейном кругу и повторял: «Какой я счастливый человек. У меня два внука рядом, три правнука рядом». Ничего не предвещало беды, но 22 февраля его не стало. Зиннуров предположил, что причиной могли стать физические нагрузки, которые были ему противопоказаны из-за слабого сердца.

«Выпал снег. Он взял лопату и стал его чистить, хотя ему запрещали. Наверное, нагрузка на сердце», – рассказал «Татар-информу» двоюродный брат Хайруллина.

«Огромная утрата, – сквозь слезы вздыхал директор «Созвездия-Йолдызлык» Дмитрий Туманов. – Он людей любил очень».

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

По словам Туманова, Хайруллин принимал личное участие в развитии Центра поддержки творческой молодежи. Он уделял большое внимание развитию гражданских институтов и препятствовал их бюрократизации.

«Ушла эпоха. Мы все осиротели», – заявил Туманов в беседе с «Татар-информом».

Свои соболезнования в том числе выразил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Раис республики Рустам Минниханов пожелал семье ушедшего политика сил и терпения, чтобы пережить эту огромную потерю.

Хайруллина похоронили сегодня на Арском кладбище.