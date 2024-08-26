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«Ускорит нашу Победу»: нижнекамцы отправили 12 тонн гумпомощи в зону СВО
Из Нижнекамска отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, общий вес составил 12 тонн.
На имя главы Нижнекамского района Рамиля Муллина поступило письмо от военнослужащих, в котором они попросили о необходимых вещах для улучшения условий службы. По словам координатора по формированию гуманитарной помощи Николая Колосова, неравнодушные нижнекамцы собрали все требуемые материалы за короткий срок.
В состав помощи вошли фольгированные изолоны, материалы для строительства блиндажей, целлофан, сетка рабица, генераторы, масла для них и цепные пилы. Все эти необходимые предметы уже отправлены в воинскую часть, и солдаты смогут использовать их для создания более комфортных условий.
«Такая помощь будет востребована, и ребята будут рады, что они заказали и оперативно получили то, в чем нуждаются. Это, безусловно, поможет решить некоторые вопросы и ускорит нашу Победу», — добавил Николай Колосов.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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