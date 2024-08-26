«Ускорит нашу Победу»: нижнекамцы отправили 12 тонн гумпомощи в зону СВО

Из Нижнекамска отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, общий вес составил 12 тонн.

На имя главы Нижнекамского района Рамиля Муллина поступило письмо от военнослужащих, в котором они попросили о необходимых вещах для улучшения условий службы. По словам координатора по формированию гуманитарной помощи Николая Колосова, неравнодушные нижнекамцы собрали все требуемые материалы за короткий срок.

В состав помощи вошли фольгированные изолоны, материалы для строительства блиндажей, целлофан, сетка рабица, генераторы, масла для них и цепные пилы. Все эти необходимые предметы уже отправлены в воинскую часть, и солдаты смогут использовать их для создания более комфортных условий.

«Такая помощь будет востребована, и ребята будут рады, что они заказали и оперативно получили то, в чем нуждаются. Это, безусловно, поможет решить некоторые вопросы и ускорит нашу Победу», — добавил Николай Колосов.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру