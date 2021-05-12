Усиленный режим охраны в школах Набережных Челнов продлят до конца мая

Школы Набережных Челнов будут охраняться в усиленном режиме до конца учебного года. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«В усиленном режиме образовательные учреждения будут охраняться до конца недели. Но логика подсказывает, что его надо продлить до завершения учебного года», — сказал Магдеев.

Помимо этого, на экстренном заседании антитеррористической комиссии города было принято решение об ужесточении охраны всех государственных учреждений Автограда. Сейчас в школах и детсадах дежурят сотрудники муниципальной полиции.

Магдеев также рассказал, что сегодня утром без предупреждения осмотрел несколько образовательных учреждений города, чтобы проверить, насколько отлажена система безопасности в зданиях. В том числе он побывал в татарской гимназии №2, где мэру показали работу пропускного режима с использованием металлоискателей. Также он осмотрел дежурный пункт муниципального полицейского и систему видеонаблюдения за происходящим в школе.

Магдеев отметил, что сейчас уровень охраны учебных учреждений города можно назвать удовлетворительнам. Но безопасность школ — это не только вопрос охраны, но и вопрос воспитания, подчеркнул градоначальник.

Мэр также призвал не верить провокациям и дезинформации, которую стали распространять пользователи соцсетей после случившегося в Казани.

«После трагедии в казанской школе в соцсетях появилась дезинформация о возможном продолжении — уже в нашем городе. Прошу не идти на поводу у личностей, которые занимаются домыслами на фоне произошедшего. Все меры по охране социальных и других объектов приняты», — заявил Магдеев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера, 11 мая, на школу № 175 было совершено нападение. На месте происшествия также побывал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Сегодня, 12 мая, в Татарстане объявлен день траура.