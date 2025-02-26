«Ущерб от мошенников вырос на 3 млрд»: полицейские РТ рассказали об ИТ-преступлениях

Ущерб от ИТ-мошенничества в Татарстане за год вырос почти на 3 млрд рублей. Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в МВД по РТ. Сотрудники ведомства поделились статистикой и сообщили, сколько денег потеряли жители Татарстана в результате ИТ-преступлений.

«Общее количество ИТ-преступлений в Татарстане выросло на 20,8%. Это случилось из-за увеличения количества преступлений по статье „Неправомерный доступ к компьютерной информации”. В целом, значительного роста по остальным видам ИТ-преступлений не наблюдается. Можно сказать, что на данный момент ситуация стабилизировалась», – рассказал заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений, связанных с использованием ИТ-технологий Управления уголовного розыска МВД по РТ Рафаэль Мусаев.

Он отметил, что наибольшее число преступлений в области информационных технологий пришлось на 2020 и 2021 годы.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

При этом раскрываемость ИТ-преступлений за год снизилась: показатель упал с 21,6% до 15,4%. МВД связывает эту тенденцию с увеличением числа дистанционных мошенничеств, совершаемых из-за границы.

«Преступления все чаще совершают из-за рубежа, в основном с Украины. В таких преступлениях мы можем только подтвердить, что они совершались из-за рубежа. Из всех дистанционных преступлений больше половины происходят из-за рубежа. Также это зависит и от недостатка сотрудников. Сейчас у нас в штате работает 17 человек, тогда как сам штат рассчитан на 30 человек», – поделился Рафаэль Мусаев.

Он отметил, что сотрудники МВД ведут активную работу по предупреждению преступлений. Полицейские проводят беседы со студентами в образовательных учреждениях, а также с банками и операторами связи.

«В Кодексе об административных правонарушениях есть пункт о наказании оператора за пропуск звонка от зарубежного номера, замаскированного под российский», – напомнил Рафаэль Мусаев.

Количество преступлений, связанных с незаконным доступом к компьютерной информации, продолжает расти. Тем не менее, процент раскрытия этих преступлений остается невысоким — раскрыто всего 0,4% дел от общего числа таких преступлений. Несмотря на это, именно этот вид ИТ-преступлений является наиболее распространенным, составляя 54% от всех зарегистрированных в 2024 году ИТ-преступлений, сообщили в ведомстве.

МВД Татарстана также обнародовало данные о потерях жителей республики, пострадавших от действий ИТ-мошенников. Ущерб от таких мошеннических действий в РТ существенно увеличился: если в 2023 году он составлял два миллиарда рублей, то в 2024 году достиг почти пяти миллиардов.

«Ущерб от мошеннических действий составил почти 5 млрд, хотя банки почему-то называют другие суммы, но мы смотрим именно по уголовным делам. За 2023 год ущерб от интернет-мошенников составил около 2 млрд, то есть он существенно вырос», – добавил Рафаэль Мусаев.