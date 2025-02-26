За прошлый год татарстанцы отдали интернет-мошенникам более 5 млрд рублей

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В прошлом году интернет-мошенники украли у татарстанцев более 5 млрд рублей, а количество преступлений с использованием информационных технологий выросло на 20,8% по сравнению с 2023 годом. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Рафаэль Мусаев.

«Такой большой скачок произошел из-за роста преступлений, предусмотренных статьей «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Ущерб от мошеннических действий составил более 5 млрд, хотя банки почему-то называют другие суммы, но мы смотрим именно по уголовным делам. За 2023 год ущерб от интернет-мошенников составил около 2 млрд, то есть он быстро и существенно вырос», – рассказал Рафаэль Мусаев.

Если в прошлом году было совершено 32 тыс. IT-преступлений, то в 2023-м было зарегистрировано 26,5 тыс.