Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ущерб от ДТП с поездом и КамАЗом под Волгоградом превысил 117 миллионов
Предварительная сумма ущерба от ДТП с участием КамАЗа и пассажирского поезда под Волгоградом летом прошлого года превысила 117 миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.
«Татар-информ» рассказывал, что в июне прошлого года в Волгоградской области водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом Казань – Адлер. С рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей, а водитель КамАЗа скончался через несколько дней в отделении реанимации.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников