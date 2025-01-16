Ущерб от ДТП с поездом и КамАЗом под Волгоградом превысил 117 миллионов

Предварительная сумма ущерба от ДТП с участием КамАЗа и пассажирского поезда под Волгоградом летом прошлого года превысила 117 миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.

«Татар-информ» рассказывал, что в июне прошлого года в Волгоградской области водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом Казань – Адлер. С рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей, а водитель КамАЗа скончался через несколько дней в отделении реанимации.