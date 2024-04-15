«Ущерб был в 20 раз меньше»: майнеры из метро добились возврата дела прокуратуре
В Вахитовском суде Казани продолжается борьба адвокатов и следствия по делу о незаконном майнинге криптовалюты за счет «Метроэлектротранса». Почему кассационная инстанция отменила приговор нелегальным майнерам, куда исчез главный вещдок и что не так с формулировкой обвинения – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.
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В Вахитовском суде Казани продолжается борьба адвокатов и следствия по делу о незаконном майнинге криптовалюты за счет «Метроэлектротранса»
«Стремительно уничтожили главный вещдок – ноутбук с модемами»
Вахитовский районный суд Казани начал пересматривать дело о незаконном майнинге криптовалюты за счет «Метроэлектротранса». На скамье подсудимых все те же – 42-летний бывший главный инженер организации Алексей Смирнов и 34-летний экс-директор энергохозяйства наземного транспорта Антон Шкаберин.
В мае прошлого года Вахитовский суд Казани признал их виновными в злоупотреблении полномочиями и приговорил их к двум годам условно с испытательным сроком в полтора года. Однако Смирнов и Шкаберин с помощью адвокатов обжаловали это решение суда и шестой Самарский кассационный суд вернул дело на пересмотр.
Перед тем как зайти в суд, Алексей Смирнов, улыбнувшись, сказал журналистам: «Ваши статьи – серпом по сердцу». По его мнению, СМИ, которые писали об этом деле, плохо представили позицию защиты.
Адвокат Антона Шкаберина – Елена Устратова передала суду ходатайство о возвращении дела прокурору для исправления ошибок. По ее словам, в обвинении по большей части расписан имущественный ущерб, который причинили подсудимые «Метроэлектротрансу». А согласно статье Уголовного кодекса о злоупотреблении полномочиями следствие должно было разъяснить суду, в чем конкретно заключалось «существенное нарушение охраняемых законом интересов» организации.
«По этому делу имеется постановление кассационной инстанции об отмене всех состоявшихся по нему решений. Установлено, что есть существенные нарушения закона, допущенные предварительным следствием. Мы считаем, что постановление справедливого и законного приговора по этому делу невозможно без устранения недостатков. Необходима переформулировка обвинения», – сказала она.
По ее словам, нынешняя формулировка обвинения снижает возможности юридической защиты подсудимых до нуля.
«Хочется добавить то, что в рамках дела очень стремительно было исполнено апелляционное постановление суда и было уничтожено вещественное доказательство. Центральный вещдок – ноутбук, со всеми модемами, переходниками и так далее. Четвертого августа прошлого года судебными приставами было возбуждено исполнительное производство и ноутбук был либо продан, либо уничтожен», – дополнила адвокат.
Елена Устратоварассказала «Татар-информу», что по этому делу были проведены четыре экспертизы. По ее словам, размер ущерба, заявленный обвинением, не соответствует действительности.
«Представителем "Метроэлектротранса" был пересчитан нанесенный ущерб – он составил около 28 тысяч рублей, но никак не 560 тысяч рублей, заявленных обвинением. На данный момент, подсудимые уже выплатили 28 тысяч рублей пострадавшей стороне», – дополнила она.
«Сколько именно заработали на майнинге биткоина за счет метро, следствие не установило»
Старший помощник прокурора Вахитовского района Елена Петрова заявила суду, что дело возможно рассмотреть в том виде, в котором утверждено обвинительное заключение по нему.
«Существенность вреда – это оценочное понятие, эту ошибку можно устранить в ходе судебного следствия», – сказала Елена Петрова.
Судья встал на сторону защиты – дело вернули в прокуратуру для исправления ошибок. Обжаловать решение суда или нет, сторона обвинения решит после того, как ознакомится со всеми документами.
Напомним, по версии следствия, с марта по май 2021 года Смирнов и Шкаберин установили на тяговой подстанции 25 приборов и занимались майнингом Биткоина. На покупку оборудования они потратили порядка 400 тысяч рублей. Оборудование установили на подстанции на площади Тысячелетия, прибыль Смирнов и Шкаберин поделили.
Сколько приятели успели заработать на майнинге криптовалюты, следствие так и не установило. Еще во время старта прошлого процесса оба признали вину частично, не согласившись с суммой ущерба.
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