«Ущерб был в 20 раз меньше»: майнеры из метро добились возврата дела прокуратуре

В Вахитовском суде Казани продолжается борьба адвокатов и следствия по делу о незаконном майнинге криптовалюты за счет «Метроэлектротранса»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Стремительно уничтожили главный вещдок – ноутбук с модемами»

Вахитовский районный суд Казани начал пересматривать дело о незаконном майнинге криптовалюты за счет «Метроэлектротранса». На скамье подсудимых все те же – 42-летний бывший главный инженер организации Алексей Смирнов и 34-летний экс-директор энергохозяйства наземного транспорта Антон Шкаберин.

В мае прошлого года Вахитовский суд Казани признал их виновными в злоупотреблении полномочиями и приговорил их к двум годам условно с испытательным сроком в полтора года. Однако Смирнов и Шкаберин с помощью адвокатов обжаловали это решение суда и шестой Самарский кассационный суд вернул дело на пересмотр.

Перед тем как зайти в суд, Алексей Смирнов, улыбнувшись, сказал журналистам: «Ваши статьи – серпом по сердцу». По его мнению, СМИ, которые писали об этом деле, плохо представили позицию защиты.

Адвокат Антона Шкаберина – Елена Устратова передала суду ходатайство о возвращении дела прокурору для исправления ошибок. По ее словам, в обвинении по большей части расписан имущественный ущерб, который причинили подсудимые «Метроэлектротрансу». А согласно статье Уголовного кодекса о злоупотреблении полномочиями следствие должно было разъяснить суду, в чем конкретно заключалось «существенное нарушение охраняемых законом интересов» организации.

Адвокат Елена Устратова передала суду ходатайство о возвращении дела прокурору для исправления ошибок Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«По этому делу имеется постановление кассационной инстанции об отмене всех состоявшихся по нему решений. Установлено, что есть существенные нарушения закона, допущенные предварительным следствием. Мы считаем, что постановление справедливого и законного приговора по этому делу невозможно без устранения недостатков. Необходима переформулировка обвинения», – сказала она.

По ее словам, нынешняя формулировка обвинения снижает возможности юридической защиты подсудимых до нуля.

«Хочется добавить то, что в рамках дела очень стремительно было исполнено апелляционное постановление суда и было уничтожено вещественное доказательство. Центральный вещдок – ноутбук, со всеми модемами, переходниками и так далее. Четвертого августа прошлого года судебными приставами было возбуждено исполнительное производство и ноутбук был либо продан, либо уничтожен», – дополнила адвокат.

Елена Устратова рассказала «Татар-информу», что по этому делу были проведены четыре экспертизы. По ее словам, размер ущерба, заявленный обвинением, не соответствует действительности.

«Представителем "Метроэлектротранса" был пересчитан нанесенный ущерб – он составил около 28 тысяч рублей, но никак не 560 тысяч рублей, заявленных обвинением. На данный момент, подсудимые уже выплатили 28 тысяч рублей пострадавшей стороне», – дополнила она.

Елена Петрова заявила суду, что дело возможно рассмотреть в том виде, в котором утверждено обвинительное заключение по нему Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Сколько именно заработали на майнинге биткоина за счет метро, следствие не установило»

Старший помощник прокурора Вахитовского района Елена Петрова заявила суду, что дело возможно рассмотреть в том виде, в котором утверждено обвинительное заключение по нему.

«Существенность вреда – это оценочное понятие, эту ошибку можно устранить в ходе судебного следствия», – сказала Елена Петрова.

Судья встал на сторону защиты – дело вернули в прокуратуру для исправления ошибок. Обжаловать решение суда или нет, сторона обвинения решит после того, как ознакомится со всеми документами.

Напомним, по версии следствия, с марта по май 2021 года Смирнов и Шкаберин установили на тяговой подстанции 25 приборов и занимались майнингом Биткоина. На покупку оборудования они потратили порядка 400 тысяч рублей. Оборудование установили на подстанции на площади Тысячелетия, прибыль Смирнов и Шкаберин поделили.

По версии следствия, с марта по май 2021 года Смирнов и Шкаберин установили на тяговой подстанции 25 приборов и занимались майнингом биткоина Фото: пресс-служба УФСБ России по РТ

Сколько приятели успели заработать на майнинге криптовалюты, следствие так и не установило. Еще во время старта прошлого процесса оба признали вину частично, не согласившись с суммой ущерба.