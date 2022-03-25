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Происшествия
25 марта 2022  08:52
Елена Саляхова

Устроившие на рабочем месте криптоферму сотрудники казанского метро предстали перед судом

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Устроившие на рабочем месте криптоферму сотрудники казанского метро предстали перед судом
Елена Саляхова

Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать дело о незаконном майнинге криптовалюты за счет «Метроэлектротранса». На скамье подсудимых  –  40-летний бывший главный инженер организации Алексей Смирнов и 32-летний директор энергохозяйства наземного транспорта Антон Шкаберин.

 

Фото: © Елена Саляхова

Подсудимым предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, с марта по май прошлого года подсудимые установили на тяговой подстанции 25 приборов и занимались майнингом биткоина. 

Ожидается, что сегодня прокурор зачитает обвинение, после чего суд перейдет к допросу представителей «Метроэлектротранса» и свидетелей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на майнинге криптовалюты за счет «Метроэлектротранса» задержали двух сотрудников.

Ущерб от незаконного потребления электроэнергии следствие оценило почти в 600 тысяч рублей.

#криптовалюта #биткоины #майнинг
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