Устроившие на рабочем месте криптоферму сотрудники казанского метро предстали перед судом

Елена Саляхова

Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать дело о незаконном майнинге криптовалюты за счет «Метроэлектротранса». На скамье подсудимых – 40-летний бывший главный инженер организации Алексей Смирнов и 32-летний директор энергохозяйства наземного транспорта Антон Шкаберин.

Фото: © Елена Саляхова

Подсудимым предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, с марта по май прошлого года подсудимые установили на тяговой подстанции 25 приборов и занимались майнингом биткоина.

Ожидается, что сегодня прокурор зачитает обвинение, после чего суд перейдет к допросу представителей «Метроэлектротранса» и свидетелей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на майнинге криптовалюты за счет «Метроэлектротранса» задержали двух сотрудников.

Ущерб от незаконного потребления электроэнергии следствие оценило почти в 600 тысяч рублей.