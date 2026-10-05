Ущерб более миллиарда: в Казани стартовало дело субподрядчика-строителя М-12

В Казани стартовало дело бизнесмена, бывшего главы фирмы, выступавшей субподрядчиком «Волгадорстроя» при строительстве татарстанского участка трассы М-12. Сергея Салихова обвиняют в присвоении более чем 76 млн рублей, а также легализации доходов на сумму более 12 млн.





Бывшего субподрядчика строительства участка трассы М-12 Сергея Салихова обвиняют в растрате, превышении должностных полномочий, неуплате налогов

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Новый старт старого дела»

В Кировском суде Казани сегодня стартовало дело бывшего субподрядчика строительства участка трассы М-12 Сергея Салихова. Его обвиняют в растрате, превышении должностных полномочий, неуплате налогов, легализации доходов а также задержке зарплат подчиненным. По версии следствия, Салихов, будучи главой компании «БСЛ Инжиниринг», присвоил часть средств, выделенных на строительство участка М-12. Также он якобы отмывал нелегальные доходы через строительные контракты. Суммарный ущерб по делу – 1,4 миллиарда рублей.

Дело Сергея Салихова сегодня стартовало во второй раз. Ранее оно уже рассматривалось в том же Кировском суде Казани. На чтение обвинительного заключения тогда ушло несколько дней. Однако дальше оглашения обвинения дело не зашло – судья рассмотрела ходатайство подсудимого, заявленное еще до начала судебного следствия.

В ходатайстве подсудимый заявлял, что следствие ограничило его право на защиту. Он сообщил, что следователь, который расследовал его дело, принял постановление об отводе его адвоката, после чего навязал ему других защитников. Суд ходатайство рассмотрел, ознакомился с доказательствами и согласился с подсудимым. Дело вернули прокурору для устранения процессуальных нарушений. Это произошло в июне.

Адвокат Сергея Салихова Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня дело стартануло. На данный момент Салихов находится под запретом определенных действий, в суд он явился самостоятельно. После установления личности подсудимому начали оглашать обвинение. Как выяснилось, после возврата дела в прокуратуру обвинение не изменилось.

«Отмывание денег, неуплата налогов, невыплата зарплаты»

По версии следствия, «БСЛ Инжиниринг» выступал субподрядчиком «Волгадорстроя» при строительстве участка скоростной трассы М-12. Контракт с «Волгадорстроем» компания Салихова заключила в марте 2021 года. При заключении контракта Салихов получил аванс, который якобы расходовал нецелевым образом. По версии следствия, 76,2 млн рублей он присвоил.

Также по версии следствия, Салихов, сотрудничая с «Волгадорстроем», заключал фиктивные строительные контракты, посредством которых отмывал похищенные деньги. Таким образом ему, уверено следствие, удалось легализовать 12,7 млн рублей.

«БСЛ Инжиниринг» выступал субподрядчиком «Волгадорстроя» при строительстве участка скоростной трассы М-12 Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо этого, Салихова обвиняют в том, что он не выплачивал зарплату 23 рабочим дольше 2 месяцев. За это время он оказался должен им 2,8 млн рублей. Кроме того, Салихов, как руководитель «БСЛ Инжиниринг», уклонился от уплаты налогов, не заплатив НДС на сумму свыше 77,4 млн рублей.

Еще, по версии следствия, Салихов злоупотребил полномочиями, заключив со своей женой два фиктивных договора на 9,2 млн рублей. Первый – на работу помощником директора, а второй – на аренду грузовика. По этим договорам супруга Салихова якобы получала выплаты за аренду и заработную плату.

В августе 2023 года компания «БСЛ Инжиниринг» обанкротилась – в этом тоже обвиняют ее экс-руководителя. Следствие выяснило, что накануне процедуры банкротства он переписал часть имущества фирмы на другие компании.

Ранее «Татар-информ» писал об аресте главы «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина. Вахитовский суд отправил его в СИЗО. Его обвиняют в хищении более 2 млрд рублей. Известно, что Сергей Салихов является одним из свидетелей по делу Миннуллина.