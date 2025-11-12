Вахитовский суд Казани арестовал главу компании-строителя М12 «Волгадорстроя»

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Вахитовском суде Казани арестовали главу компании «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 1 месяц и 27 суток.

Миннулин был задержан накануне, 11 ноября. Его подозревают в хищении на сумму более чем 2 млрд рублей.

«Во время следствия было доказано, что Миннуллин обладает информацией о том, как пересечь границу России, не пересекая при этом пограничного контроля. Кроме того, он может оказать давление на свидетелей. Просим суд заключить его под стражу на месяц и 27 суток», – сказал суду следователь.

Прокурор ходатайство следователя поддержал.

Отметим, что сегодня был задержан еще один представитель «Волгадорстроя» — экс-гендиректор компании Игорь Гранфельд. Его задержание связано с расследованием махинаций при строительстве платной трассы М12.

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В октябре в Кировском суде Казани стартовало дело бывшего субподрядчика «Волгадорстроя». Сергей Салихов возглавлял компанию «БСЛ Инжиниринг» из Казани, которая выступала субподрядчиком при возведении татарстанского участка платной автодороги М12. Его обвиняют в присвоении денег, превышении должностных полномочий, неправомерных действиях при банкротстве, невыплате заработной платы, уклонении от налогов и отмывании доходов.