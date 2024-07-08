«Ушел по контракту, вернулся на машине»: боец подарил цветы сотрудницам военкомата

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Начальник отделения военного комиссариата Нурлатского района Татарстана Роза Зардинова рассказала, что за более чем два года спецоперации им приходилось сталкиваться с разными ситуациями. Например, некоторые из месяца в месяц обивают пороги, пока не добьются отправки на передовую. Приходят и совсем безусые парнишки с горящими глазами, немало и тех, кто так и не нашел свое место в жизни. Особенно работникам военкомата запомнился молодой мужчина, сирота, который буквально умолял послать его на специальную военную операцию.

«Никак не мог найти высокооплачиваемую работу, личная жизнь не сложилась, боялся, что в итоге просто собьется с пути, потеряет себя. Ушел служить по контракту, провожали всем миром. Недавно пришел в отпуск, приехал на личной машине в военкомат с букетом цветов в руках. Благодарен нам бесконечно, говорит, что там, на СВО, приобрел настоящих друзей, почувствовал себя нужным и уважаемым человеком. Появились планы на будущее. Без сомнений и страха собирается служить и дальше», — заметила начальник отделения военного комиссариата района Роза Зардинова.

Еще один парень из Нурлатского района уже дважды продлевал контракт. «У него на всё один ответ: „Я должен быть там. Кто же, если не я?“, — сказала специалист. — Помним каждого, кто ушел служить, отслеживаем их судьбы, они становятся для нас родными и близкими людьми».

Куратор по работе с семьями военнослужащих в районе Виктория Садыкова пояснила, что часто встречается с участниками спецоперации и членами их семей, присутствует при отправке контрактников на службу.

«Отрадно, что в целом добровольно служить идут серьезные, взрослые люди. Мы постоянно с ними на связи, готовы помочь в любом вопросе. Очень переживаем за них, ждем только хороших вестей. Хотя, к сожалению, бывают и сложности. А недавно произошел случай, который еще раз доказал, что надо верить в наших ребят. В середине мая ушел по контракту Владимир из Белгородской области, обещавший вернуться после службы в Нурлат. В середине июля нам позвонили с вестью, что он не вернулся из боя. И представьте нашу всеобщую радость, когда через два-три дня он вышел с нами на связь из госпиталя! Живой! Чудеса случаются и на войне», — поделилась она.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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