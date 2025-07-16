Ушел из МВД, чтобы пойти на фронт: боец Монгол из Лениногорска стал командиром отделения

На фото Булат Муталлипов справа

Лениногорский участник специальной военной операции Булат Муталлипов вернулся на малую родину в краткосрочный двухнедельный отпуск. Боец с позывным Монгол встретился с руководителем исполкома Лениногорского района Татарстана Маратом Гирфановым и родными.

В неформальной обстановке за чашкой чая военнослужащий рассказал о службе, о товарищах на передовой. Уже на следующий день Булат вновь отбыл в зону боевых действий, где несет службу в должности командира отделения планшетистов командно-технического узла. «Ты мое солнце, ты мой воздух!» – сказал на прощание Булат своей матери, уходя на передовую.

Решение отправиться на фронт Булат, по его словам, принял осознанно. До этого он работал в системе МВД, в подразделении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Но на фоне продолжающихся боевых действий не смог остаться в стороне. Подал рапорт об увольнении и в августе 2023 года надел военную форму.

«Как я смогу ответить сыну, когда он подрастет, если он спросит: «А где был ты, когда шла война?» – говорил он матери. Этот вопрос, пояснил он, стал внутренней точкой невозврата.

На передовой Булат служит в звании сержанта. Руководит отделением, в зоне его ответственности – боевая подготовка подчиненных, дисциплина, состояние вооружения и техники, морально-психологическая обстановка в коллективе. Среди бойцов пользуется безоговорочным авторитетом. Командование отмечает его честность, принципиальность и внимательное отношение к делу, рассказали в администрации района.

Справляться Булату помогают мысли о доме, о сыне Амире, о брате, о родителях, которых он любит и уважает. О маме – своей самой главной опоре. Фариде Камиловне он посвятил трогательное поздравление с днем рождения.

На фото: родители бойца с внуком Амиром

«Моя любимая! Я тебя очень сильно люблю и скучаю. Желаю тебе здоровья – ты даришь нам счастье. Ты моя опора, ради тебя я держусь. Прости за тревогу. Мы обязательно еще не раз отметим твой день рождения вместе, с внуками», – написал боец.

Эти строки она читает со слезами. Для нее сыновья – смысл жизни. Она всегда старалась быть рядом, даже когда самой было трудно.

Фарида Камиловна и Джалиль Муталлипович встретились на мосту через речушку Кувак в деревне Федотовка. Он был на Сабантуе, она – молодая учительница математики. Джалиль увидел ее и сказал себе: «Она станет моей женой». Второй шанс жизнь дала ему только через два года – в другой деревне, в другой обстановке. Но он не упустил его.

«Мы вышли из сельского клуба, и Джалиль толкнул меня в сугроб. Потом поднял, отряхнул, мы смеялись. Я сказала: «Теперь ты обязан меня проводить!» С тех пор мы вместе», – вспоминает Фарида.

На фото: родители бойца

Они поженились 11 сентября 1992 года. Предложение Джалиль сделал на том же самом мосту, где впервые увидел свою избранницу. В 1993 году у них родился первенец Ирек, а в 1997-м – Булат.

Семья жила в любви, но не в изобилии. Свекровь Фариды Камиловны, с которой у нее сложились теплые отношения, умерла всего за месяц до рождения первого внука. Родители самой Фариды тоже рано ушли. Все тяготы легли на их плечи – но вместе они справлялись.

Муж работал вахтовым методом, и вся забота о доме, детях и тяжело больном свекре Муталлипе легла на Фариду. Сыновья не оставались в стороне – помогали, ухаживали, взрослели раньше сверстников. И это воспитание не прошло даром.

Позже, когда у Фариды случилась тяжелая травма позвоночника, Булат и Ирек два месяца носили мать на руках. Не передоверяли никому, делали всё сами.

Сегодня Ирек и Булат – взрослые мужчины. Ирек – глава семьи, воспитывает дочь Дарину. У Булата от первого брака растет сын Амир. «В нем я вижу не только черты сына, но и его характер – сильный, уверенный, ответственный», – говорит Фарида.

На фото: брат Булата – Ирек с семьей

Булат всегда был лидером. В школе, в татаро-турецком лицее, в Лениногорском техникуме – везде брал на себя ответственность. Был старостой, вдохновлял других. Коммуникабельность, организаторские качества, внутренняя решимость – всё это с ним и сейчас.

Особая связь у братьев – они оба проходили срочную службу в одной части, в Хабаровском крае, пусть и с разницей в годы. Когда Булат зашел в казарму, первым делом спросил: «На какой койке спал мой брат?» – и выбрал ту же самую.

Н фото: Булат с девушкой Юлией

В сентябре прошлого года, когда мама снова повредила спину, Булат находился в зоне спецоперации. Но даже оттуда он смог договориться, чтобы маму доставили на обследование в Бугульму. Для него нет расстояний и преград, когда речь идет о близких.

«Сыновья не говорят вслух, кого из них я люблю больше. Но иногда ревнуют. Тогда я рассказываю им притчу: «Больше всего я люблю того, кто болен, пока не выздоровеет. Кто ушел – пока не вернется. Маленького – пока не вырастет. И всех – пока я жива…» – улыбается Фарида Камиловна.

На фото: Булат Муталлипов с семьей

Ранее, в начале марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.