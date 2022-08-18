Усэйн Болт по-казански: как топ-снайпер Фамейе выбрал деньги «Рубина» вместо мечты о РПЛ

В это межсезонье состав «Рубина» пополнили больше десяти игроков, но именно трансфер Джоэля Фамейе многие называют одним из самых значимых. И не зря. Африканец является самым эффективным новичком клуба и по совместительству лучшим бомбардиром лиги. Как ганец выбрал Казань вместо мечты – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Трансфер Джоэля Фамейе можно без преувеличения назвать самым неожиданным среди всех приобретений «Рубина» этого лета Фото: © rubin-kazan.ru

Мечтал играть в РПЛ, но вернулся в «пердив» ради казанских миллионов

Трансфер «казанского Усэйна Болта» (так назвали Джоэля Фамейе партнеры после первого же матча) можно без преувеличения назвать самым неожиданным среди всех приобретений «Рубина» этого лета. Во-первых, до момента официального объявления перехода Фамейе в СМИ не утек ни один слух и ни один инсайд, что уже является успехом для такого крутого трансфера. Ну а во-вторых, сам факт возвращения Фамейе в Первую лигу после повышения в РПЛ с «Оренбургом» можно назвать казусом.

В кулуарах не раз поговаривали, что во время выступления за оренбургский клуб ганский форвард спал и видел себя в Премьер-лиге, а от ФНЛ с их искусственными газонами и старыми стадионами форварда тянуло на родину. В том же «Оренбурге» рассказывали, как после вылета из «вышки» в 2020-м году форвард заявлял, что не хочет играть, придумывая различные травмы.

Тем парадоксальнее, что после знаменательного для Фамейе выхода с «Оренбургом» в Премьер-лигу в этом году ганец решил всех удивить – не стал продлевать соглашение с «горожанами» и вернулся на трехлетний контракт в Первую лигу, но уже в «Рубин». Вообще такой щелчок по носу с уводом форварда сильно задел по самолюбию «Оренбурга», который даже дерзил в сторону казанского клуба за то, что тот объявил о трансфере чуть раньше.

«Пресс-служба «Рубина», а у вас в ФНЛ не принято одновременно объявлять?» — говорится в сообщении пресс-службы «Оренбурга». Того самого «Оренбурга», который последние два сезона сам играл в ФНЛ.

Что по Фамейе, то представители «горожан» после того, как казанцы перехватили их главную звездочку, ожидаемо сослались на финансовый вопрос, который, по их словам, стал решающим при выборе клуба. По имеющейся информации, ганец зарабатывает в «Рубине» порядка 1,5 млн рублей в месяц. Да, на уровне ФНЛ это высокая зарплата, но точно не космическая.

По словам Рустема Сайманова, многие недооценивают работу казанского клуба на трансферном рынке, и трансфер Фамейе в этом плане является показательным Фото: rubin-kazan.ru

«Никто не говорит, какую мы проделали колоссальную работу»

Понятно, что в случае «Рубина» некая переплата имеет место быть, но и не стоит нивелировать заслугу руководства казанского клуба, которое перехватило Фамейе у других клубов РПЛ. Помимо «Оренбурга» форварда в своих рядах хотели видеть как минимум «Нижний Новгород» и «Ахмат», но ганец по итогу оказался именно в Казани, причем бесплатно и без подписных бонусов.

По словам генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова, многие недооценивают работу казанского клуба на трансферном рынке, и трансфер Фамейе в этом плане является показательным.

«Ведь никто не говорит о том, что он бесплатно пришел, что он свободный агент. Никто не говорит, какую мы проделали колоссальную работу, как Олег Яровинский и весь его штаб сработали. Все остальные клубы проснулись в конце. А у Фамейе уже закончился контракт, ему не предложили ничего, и он уже вот здесь у нас. А надо было за полгода до окончания контракта работать. Мы очень хорошо все отработали», – говорил Сайманова после матча «Рубин» – «Краснодар».

После пяти туров Фамейе с четырьмя голами идет на первом месте в списке лучших бомбардиров Первой лиги Фото: rubin-kazan.ru

Смещение Фамейе налево – лучшее решение Слуцкого

Так или иначе, грамотная работа селекционного отдела на трансферном рынке уже приносит свои плоды. После пяти туров Фамейе с четырьмя голами идет на первом месте в списке лучших бомбардиров Первой лиги, причем выступая не на самой профильной позиции левого вингера. В том же «Оренбурге», за который Джоэль в прошлом сезоне отгрузил 16 мячей, ганец преимущественно выступал на позиции центрального нападающего.

Пусть в «Рубине» конкуренция в нападении и велика, но оставлять без игровой практики Виталия Лисаковича было бы неуместно. Потому и смещение африканца налево, как кажется, пока лучшее решение Леонида Слуцкого в этом сезоне, которым он убил сразу нескольких зайцев, получив не только забивного форварда в лице Лисаковича, но и убойную связку на левом фланге в лице связки Джоэль Фамейе – Илья Самошников.

Если смотреть на тепловую карту «Рубина» в игре с «Кубанью», то львиную долю времени мяч пробыл именно на левом фланге атаке. Оттуда же, к слову, и пришли два из трех забитых мячей. Что-то подобное мы видим уже на протяжении нескольких сезонов подряд. Правда, ранее на одном фланге с Самошниковым мастерил Хвича Кварацхелия. Сейчас имена и лиги чуть изменились, но перегруз на левом фланге и провалы на правом остаются в «Рубине» неизменными.

«Думаю, что «Рубин» – хорошая команда, вообще топ», – отметил Фамейе. Фото: rubin-kazan.ru

Блистает знаниями русского языка и идет в графике лучшего сезона в карьере

Как видим, проблем с адаптацией в новом коллективе у Фамейе не возникло от слова совсем. И это несмотря на то, что долгое время до подписания иракского защитника Али Аднана он и вовсе являлся единственным легионером в команде. Спасло Джоэля в этой ситуации не только наличие громадного опыта игры в Первой лиге, но и знание русского языка.

О красноречии великого и могучего в исполнении Джоэля уже знали казанские журналисты, которые слышали его комментарии на базе клуба в ходе подготовки к сезону. А после игры с «Кубанью» форвард сверкнул на всю страну, выдав крутой монолог на чистом русском языке без переводчика.

«В каждом новом сезоне я хочу сделать больше, чем я сделал в прошлом году. Думаю, что «Рубин» – хорошая команда, вообще топ, и я хочу сделать то, что хочу и могу. Вместе, как команда, мы можем сделать многое», – сказал Фамейе и мило засмущался.

Объяснить такие знания можно тем, что Фамейе находится в русскоязычной среде уже более шести лет. В 2016 году 19-летний ганец впервые переехал в Белоруссию, где поиграв за «Белшину» и брестское «Динамо» перебрался в «Оренбург».

Примечательно еще и то, что сезон за сезоном голевые показатели Джоэля идут по нарастающей, что не может не радовать. В сезоне 2018/19 он забил 5 мячей, в сезон 2019/20 – уже 8, 2020/21 – 13, а минувший сезон 2021/22 стал для Фамейе самым результативным в карьере – 16 голов в 28 матчах.

Глядя на эту статистику, невольно задаешься вопросом. Получится ли у ганца перебить свой рекорд в текущем сезоне уже в составе «Рубина»? Пока что Джоэль идет в графике – в 5 матчах на счету 25-летнего африканца уже 4 гола. То ли еще будет.