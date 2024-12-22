Ушедший на СВО глава поселения РТ в отпуске встретился с близкими бойцов

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Быт солдат в зоне спецоперации, доставка посылок за ленточку и обеспечение военнослужащих. Эти темы стали основными на встрече с семьями бойцов в доме культуры в Нижней Мактаме Альметьевского района. Обо всем родным бойцов рассказал Рамиль Бадретдинов — командир танкового батальона и бывший глава этого сельского поселения.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Большинство вопросов из зала были об обеспечении солдат. Родные спрашивали, какая у бойцов зимняя обувь, не мерзнут ли они.

«Нас тут 36 человек с Альметьевска и Альметьевского района, со всеми встретимся, если что тут встретимся после победы», — отметил военный.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Также во время диалога участники встречи поговорили о посылках, как их формировать и где оставлять. Бадретдинов заверил близких бойцов, что ребята в порядке, задачу выполняют.

«Мы не постоянно под огнем находимся, не надо постоянно думать, что плохо все, война войной, но обед по расписанию», — ответил он.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Получив ответы, родные поспешили сделать фото с командиром, а также подходили с более личными вопросами.

Рамиль Бадретдинов пробудет в отпуске еще неделю. На это время у него запланирован сбор гуманитарного груза, а также семейные дела.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

«Я снег только чищу вот в этот отпуск. Видимо, Всевышний решил помочь Ландыш Габдельбаровне, и весь снег высыпать, пока я в отпуске», — поделился командир танкового батальона Рамиль Бадретдинов.

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Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

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Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко