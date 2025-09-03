Ушаков увидел иронию в словах Трампа о заговоре РФ, КНР и КНДР

Помощник Президента РФ Юрий Ушаков

Фото: kremlin.ru

Слова Президента США Дональда Трампа о якобы имеющем место заговоре России, Китая и Северной Кореи против Соединенных Штатов были иронией. Такое мнение высказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«<...> я думаю, [Дональд Трамп] не без иронии сказал, что якобы «эти трое» (Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын – прим. Т-и) готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров», – заметил помощник главы российского государства.

«Более того, в мыслях даже этого ни у кого не было. Ни у кого из этих троих лидеров не было», – подчеркнул Ушаков. И заверил, что все понимают роль, которую играют США, действующая американская администрация и лично Президент Трамп «в нынешних международных раскладах».

Ранее Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social во время масштабного парада в Пекине попросил Председателя КНР Си Цзиньпина передать «самые теплые пожелания» Президенту РФ Владимиру Путину и Председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, заподозрив их вместе с тем в подготовке заговора против Штатов.