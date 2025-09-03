Трамп обвинил Россию, Китай и Северную Корею в подготовке заговора против США

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: скриншот трансляции

Президент США Дональд Трамп сразу после начала масштабного военного парада в Пекине, посвященного 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, в своей социальной сети Truth Social обвинил Россию, Китай и Северную Корею в подготовке заговора, направленного против Соединенных Штатов.

«Главным вопросом» Трамп назвал то, упомянет ли Председатель КНР Си Цзиньпин «огромную поддержку и [пролитую] кровь, которые США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести СВОБОДУ от крайне враждебного иностранного захватчика».

«Многие американцы погибли в борьбе за победу и славу Китая», – напомнил Президент США. Вместе с тем он пожелал лидеру КНР и китайскому народу «прекрасного и незабываемого праздника».

Кроме того, Дональд Трамп упомянул в двусмысленном контексте лидеров России и Северной Кореи, которые стали ключевыми гостями сегодняшнего парада (они вышли на трибуну вместе с Си Цзиньпином перед его началом).

«Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания [Президенту РФ] Владимиру Путину и [Высшему руководителю КНДР] Ким Чен Ыну, пока вы замышляете заговор против Соединенных Штатов Америки», – не без иронии написал он.