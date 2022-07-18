Ушаков: Условия для переговоров Киева и Москвы сейчас совершенно иные

Киев не заинтересован в мирных переговорах по завершению конфликта на Украине, однако даже если они возобновятся, то будут проходить уже в других условиях, заявил помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

«Если сейчас переговоры будут возобновляться, я не знаю, то, может быть, уже условия для них [будут] совершенно иные. Посмотрим», – сказал представитель Кремля. (цитата по ТАСС). При этом он подчеркнул, что «пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается».

Прервались переговоры по инициативе киевских властей «после принципиальной договоренности относительно стамбульских договоренностей», отметил Ушаков. «После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов», – констатировал он.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Киев прервал переговоры по совету властей США. «Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба. Он, правда, забыл добавить, что это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению», – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня стало известно, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пообещал продолжение мирных переговоров только в том случае, если Россия проиграет «на поле битвы».

Напомним, Киев вышел из переговорного процесса с Москвой, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не продолжит их, пока российские военные не покинут территорию его страны. В ходе последнего очного этапа переговоров в Стамбуле российская сторона передала Киеву документ с условиями по урегулированию конфликта, что подтверждали представители украинской делегации. Однако Зеленский позднее заявил, что не видел документа и уверен, что ему ничего не передавали.

Спецоперацию на Донбассе Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.