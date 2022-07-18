Киев пообещал продолжить переговоры с Москвой только поражения России «на поле битвы»

Возобновить мирные переговоры с Москвой Киев готов только в том случае, если Россия проиграет в ходе военной спецоперации, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», – сказал он в интервью изданию «Forbes Украина» и добавил, что сейчас «нет оснований» для ведения переговоров.

Ранее Киев вышел из переговорного процесса с Москвой, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не продолжит их, пока российские военные не покинут территорию его страны. В ходе последнего очного этапа переговоров в Стамбуле российская сторона передала украинской документ с условиями по урегулированию конфликта, что подтверждали представители украинской делегации. Однако Зеленский позднее заявил, что не видел документа и уверен, что ему ничего не передавали.

Спецоперацию на Донбассе Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.