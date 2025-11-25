news_header_top
Руc Тат
16+
Политика 25 ноября 2025 22:59

Трамп рассчитывает на переговоры с Путиным и Зеленским по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским в случае согласования деталей плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает «ТАСС»

Трамп отметил, что переговоры возможны либо после окончательного согласования сделки, либо на финальных стадиях ее подготовки.

Он добавил, что рассчитывает на быстрое достижение мира, однако не уточнил, будут ли это отдельные двусторонние контакты или совместная трехсторонняя встреча.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #Владимир Зеленский
