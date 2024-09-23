Уроженка Татарстана Грудинина назначена замглавы Минобрнауки РФ

Уроженка Бугульмы Елена Грудинина назначена заместителем министра науки и высшего образования РФ вместо ранее занимавшей этот пост Дарьи Кирьяновой. Соответствующие распоряжения подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин, документы размещены на портале официального опубликования правовой информации.

Кирьянова работала заместителем министра науки и высшего образования страны с 2022 года. До этого она трудилась заместителем генерального директора по проектной деятельности, по экономическому развитию в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Елена Грудинина Фото: minobrnauki.gov.ru

Родившаяся в 1986 году Грудинина работает в федеральном Минобрнауки начиная с 2018-го. В последние годы она занимала пост директора Департамента управления имуществом ведомства. Награждена почетной грамотой Президента РФ Владимира Путина.

В министерстве уточнили, что на новой должности Грудинина будет курировать работу Департамента управления имуществом и Контрольно-ревизионного департамента.

Среди заместителей главы Минобрнауки России есть еще один выходец из Татарстана — Айрат Гатиятов. В феврале прошлого года Путин присвоил ему чин госсоветника третьего класса.