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Уроженка Татарстана Грудинина назначена замглавы Минобрнауки РФ
Уроженка Бугульмы Елена Грудинина назначена заместителем министра науки и высшего образования РФ вместо ранее занимавшей этот пост Дарьи Кирьяновой. Соответствующие распоряжения подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин, документы размещены на портале официального опубликования правовой информации.
Кирьянова работала заместителем министра науки и высшего образования страны с 2022 года. До этого она трудилась заместителем генерального директора по проектной деятельности, по экономическому развитию в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
Родившаяся в 1986 году Грудинина работает в федеральном Минобрнауки начиная с 2018-го. В последние годы она занимала пост директора Департамента управления имуществом ведомства. Награждена почетной грамотой Президента РФ Владимира Путина.
В министерстве уточнили, что на новой должности Грудинина будет курировать работу Департамента управления имуществом и Контрольно-ревизионного департамента.
Среди заместителей главы Минобрнауки России есть еще один выходец из Татарстана — Айрат Гатиятов. В феврале прошлого года Путин присвоил ему чин госсоветника третьего класса.
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