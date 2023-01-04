Путин присвоил чин госсоветника третьего класса экс-чиновнику Татарстана Гатиятову

Президент России Владимир Путин присвоил звание действительного государственного советника третьего класса заместителю министра науки и высшего образования России Айрату Гатиятову. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Гатиятову Айрату Ринатовичу – заместителю министра науки и высшего образования Российской Федерации», – говорится в документе.

Напомним, Гатиятов – выходец из Татарстана. Так, в 2012–2015 годах он работал помощником главы Минстроя РТ, затем до 2019 года был начальником управления формирования государственных, целевых и отраслевых программ Минстроя РТ, а после – замминистра Минстроя РТ. В 2019-2020 годах Гатиятов работал директором Департамента развития имущественного комплекса и бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования РФ.

О вступлении Гатиятова в должность замминистра науки и высшего образования РФ стало известно в июне 2021 года.