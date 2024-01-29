Роза Гадиева представит Татарстан на конкурсе «Мисс Европа» в костюме ханши Сююмбикэ

Уроженка Азнакаевского района Татарстана Роза Гадиева представит республику на Международном конкурсе красоты «Мисс Европа» в феврале 2024 года. На сцену она выйдет в шикарном костюме ханши Сююмбикэ стоимостью 1,3 млн рублей. О том, как создавался наряд и проходит подготовка к конкурсу, журналисты узнали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Люблю участвовать в конкурсах с детства, уже в школе занимала первые места. Прошла отборочный тур на конкурс «Мисс Европа» и буду представлять нашу большую страну. Рада, что выдалась возможность представить национальный костюм», — рассказала Роза Гадиева.

Она отметила, что сейчас активно готовится к конкурсу, для этого держит постоянную связь с куратором. Подробнее об истории создания национального костюма рассказала руководитель творческой лаборатории КОКОН, автор костюмного ансамбля ханши Сююмбикэ Римма Кашапова.

«Когда мы впервые задумали международный конкурс дизайнеров национального костюма под эгидой Минкульта РТ, было несколько номинаций. В номинации «Реконструкция исторического костюма» я выступала куратором. Это было в 2019-2020 годы, когда наши победители заболели ковидом, и мне пришлось полностью создавать костюмный комплекс», — отметила она.

Автор уникального костюма добавила, что при его создании возникли и другие сложности. Дело в том, что до нашего времени не сохранились артефакты того периода. В итоге пришлось провести большую научно-изыскательскую работу. Научная группа посетила ряд музеев в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и на Кавказе. Была изучена одежда правителей последних ханств Золотой Орды.

«Нам пришлось искать по крупинкам — что такое костюм правителя и как он выглядел», — сказала Кашапова.

Оказывается, в те далекие времена были в моде ткани ручного ткачества, китайский шёлк. В костюмах правителей Казанского ханства присутствовали меха — благородная пушнина. Головной убор создали ювелиры по сохранившимся источникам в музее Москвы. «Фасон короны напоминает великую степь, это отсылка к правителям Золотой Орды», — отметила Кашапова.

Она сообщила, что мантия наряда вышита золотыми нитями. Костюм украшен натуральными полудрагоценными камнями — бирюзой и жемчугом. Спикер озвучила ещё один интересный факт, оказывается в тот период правящая династия предпочитала в одежде не зелёный, который сейчас ассоциируется с Татарстаном, а красный, синий и золотой цвета. Над созданием увесистого костюма несколько мастеров трудились целый год.

Роза Гадиева родилась в Азнакаевском районе и живет в Казани. Она — лингвист по образованию, работала переводчиком в московской нефтяной компании, позже открыла свое дело в сфере флористики. Красавица имеет множество титулов: «Флорист года», «Лицо столицы», «Миссис Бизнес-леди России», победительница Всероссийского патриотического конкурса красоты, проводимого при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Гадиева воспитывает двух детей, владеет арабским и английском языками.

Международный конкурс красоты «Мисс Европа» пройдёт с 15 по 25 февраля в Ливане. В нем примут участие представительницы России, Турции, Израиля и Ливана.