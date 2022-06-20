Уроженец Казани Шарипов выиграл первый турнир в роли капитана команды NAVI по CS:GO

Киберспортсмен из Казани Денис «electronic» Шарипов стал победителем турнира BLAST Premier по CS:GO в составе украинской киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI).

В финале коллектив, состоящий из российских и украинских игроков, победил французскую команду Team Vitality со счётом 2:0. За эту победу NAVI получила $200 тыс. призовых, а также путевку на итоговый турнир серии, который пройдет в декабре, с призовым фондом $1 млн.

Стоит отметить, что BLAST Premier, прошедший с 15 по 19 июня в Лиссабоне, стал первым турниром в истории, где капитаном команды-победителя являлся казанский игрок – Денис Шарипов. Напомним, «electronic» стал капитаном NAVI после исключения из состава Кирилла Boombl4 Михайлова.

Ранее стало известно, что первые в истории «Игры будущего» пройдут в 2024 году в Казани. Одной из дисциплин соревнований должен стать турнир по CS:GO.