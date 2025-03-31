Уроженец Казани, певец Хабиб спел военную песню в рамках проекта «Музыка Победы»

Уроженец Казани, певец Хабибрахман Шарипов, известный под псевдонимом Хабиб спел песню «Клен кудрявый» в рамках проекта «Музыка Победы». Видео с фрагментом его выступления опубликовали в официальном телеграм-канале.

«Я очень люблю и всегда слушаю военные песни. Для меня День Победы – это очень важный праздник, который мы ни в коем случае не должны забывать. Пока мы об этой теме говорим, пока мы слушаем песни, ходим на парады, эта память сохранится из поколения в поколение. Мы не должны допустить, чтобы через какое-то время люди даже не вспомнили о том, что эти события были. И задача всех артистов в этом проекте – передать память наших прабабушек и прадедушек, которые за нас воевали», - поделился артист.

Ранее сообщалось, что по решению Раиса РТ Рустама Минниханова ветеранам Великой Отечественной войны в Татарстане будут предусмотрены региональные выплаты. Участники войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат по 50 тысяч рублей, а труженики тыла и вдовы – по 10 тысяч. Подробнее о том, как в Казани отметят 80-летие Победы – в материале «Татар-информа».

видео: телеграм-канал «80 лет Победе»