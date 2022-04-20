Уроженец Бугульмы Каюмов подпишет контракт с клубом НХЛ «Чикаго»

Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов в ближайшее время подпишет контракт с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, татарстанский хоккеист заключит с «Чикаго» контракт новичка. В 2016 году Каюмов был выбран на драфте НХЛ под общим 50-м номером.

Каюмов является уроженцем Бугульмы, но всю свою профессиональную карьеру провел в «Локомотиве». В системе клуба из Ярославля Артур находится уже более 12 лет.

24-летний форвард является двукратным обладателем Кубка Харламова, а также серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России. В нынешнем сезоне в составе «Локомотива» набрал 22 (10+12) очка в 46 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина.

Напомним, ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал «Татар-информу» назначение Олега Знарка на должность главного тренера «Ак Барса».