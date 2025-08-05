Уроженец Актанышского района награжден медалью «За отвагу»

В торжественной обстановке в администрации Актанышского района состоялось вручение государственной награды – медали «За отвагу» – участнику специальной военной операции Фадису Гарипову. Почетную награду бойцу вручил глава района Ленар Зарипов в присутствии его родных – родителей, жены и сына.

Фадис Гарипов был мобилизован с первых дней СВО и с самого начала проявил себя как мужественный и самоотверженный боец. За проявленную отвагу и преданность Родине он заслуженно был удостоен медали. В этот день Фадис также получил медаль участника специальной военной операции.

Глава района выразил слова признательности семье Фадиса, особо подчеркнув роль родителей, воспитавших сына честным, человечным и стойким.

«Вы воспитали настоящего героя, и мы гордимся такими людьми, как ваш сын», – сказал он.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.