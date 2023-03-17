Уроженцу Бугульмы вручили медаль «За отвагу»

Житель Бугульмы, старшина, командир танка Андрей Спиренков, принимавший участие в специальной военной операции на Украине, награжден медалью «За отвагу».

Андрей Спиренков окончил бугульминскую школу №8. Ровно десять лет назад он был призван в армию, а в 2014 году подписал контракт на дальнейшее прохождение военной службы. Спиренков с самого начала участвовал в спецоперации, в настоящее время уволен в запас. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, боец пока решил не продлевать контракт.

Андрей Спиренков женат, вместе с супругой Викторией он воспитывает дочь.

Вручая награду, глава Бугульминского района РТ Линар Закиров заявил, что военнослужащим гордятся все — семья, друзья, боевые товарищи, вся Бугульма.

«Андрей Евгеньевич, огромное спасибо за проявленную доблесть! Уверен, вы будете с честью носить эту медаль и станете примером для своих товарищей! Я желаю всем нашим бойцам здоровья и скорейшего возвращения с победой к родным и близким. Отдельные слова благодарности — мамам и жёнам, родным и близким всех, кто на боевом посту», — сказал чиновник.

Медаль «За отвагу» — это государственная награда Российской Федерации, которая вручается за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Бугульминского района Линар Закиров вручил орден Мужества жителю Бугульмы, участнику спецоперации Андрею.