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Житель Бугульмы награжден орденом Мужества
Глава Бугульминского района Линар Закиров вручил орден Мужества жителю Бугульмы, участнику спецоперации Андрею. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе района.
«Родина и Президент Владимир Путин высоко оценили Ваш подвиг, проявленное мужество и героизм. Вы снискали уважение и боевую славу, являетесь примером стойкости и мужества для всех наших вооруженных сил и, конечно, для всех наших граждан. Уверен, что Вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, Вооруженным силам на благо и процветание. Здоровья Вам и благополучия! И конечно, всем нам желаю скорейшей Победы!» — обратился Линар Закиров.
Градоначальник поблагодарил маму военнослужащего — за воспитание достойного сына, мужественного и храброго человека, настоящего патриота России.
Андрею 47 лет. Вступил добровольцем в состав отряда «Барс» в июле 2022 года. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 30 ноября 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в боях на реке Ингулец Херсонской области награжден орденом Мужества.
«Это было на Херсонщине — на стыке Херсонской и Николаевской областей. Тогда мы из-под Донецка вытащили большую часть группировок. Малыми силами их удерживали, — отмечает военнослужащий. — Родители, наверное, так воспитали, что нехорошо людей обижать. Наше подразделение — все ребята бывалые. Есть и бойцы с Донецка, которые защищают свои территории с 2014 года. У нас одно настроение — только вперед, только Победа», — говорит Андрей.
Военнослужащий находится в краткосрочном отпуске. Уже на следующей неделе он вернется в зону спецоперации.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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