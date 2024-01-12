С 2024 года в рамках нацпроекта «Демография» смогут обучиться новые категории граждан

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С 2024 года обучение по федеральному проекту «Содействие занятости», который реализуется в рамках национального проекта «Демография», затронет новые категории граждан, сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты республики.

Теперь повысить свою квалификацию смогут также инвалиды и соискатели для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям. Обучаться с 2024 года смогут и отцы, опекуны или другие родственники ребенка, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

По словам главы Минтруда РТ Эльмиры Зариповой, в 2023 году служба занятости организовала обучение 12 тыс. человек, в том числе 2,3 тыс. безработных граждан, по нацпроекту «Демография».

«В рамках федерального проекта „Содействие занятости” нацпроекта „Демография” направлены на обучение 8,3 тыс. граждан: женщины с детьми — 4,8 тыс. человек, граждане 50+ и предпенсионеры — 2,4 тыс. человек. Уровень трудоустройства после обучения — 83,5 %», — рассказала она на итоговом заседании коллегии Минтруда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане наблюдается дефицит квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по таким направлениям, как машиностроение, техника и технологии, сельское и лесное хозяйство.

Национальные проекты в нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.