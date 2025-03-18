На границе Татарстана и Башкирии затопило мост

В Азнакаевском районе рядом с селом Тумутук произошло подтопление низководного моста через реку Ик, соединяющего Татарстан и Башкирию. Из-за наводнения движение по мосту закрыто, выставлены запрещающие знаки, проведены разъяснительные беседы с населением. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

«По данным временного гидрологического поста перелив над мостом составляет 10 см. Жилые дома в зону затопления не попадают, транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено, населенный пункт не отрезан. Спланирован объездной маршрут для поселка Тумутук через город Октябрьский», – говорится в заявлении ведомства.